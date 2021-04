Atos et Inria signent un accord de partenariat stratégique

avril 2021 par Marc Jacob

Atos et Inria, l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, signent un accord de partenariat stratégique de recherche et d’innovation. Celui-ci s’inscrit dans une volonté commune de rapprocher le tissu industriel du monde de la recherche, d’enrichir les travaux de recherche de cas d’usage concrets, et ainsi de mieux répondre aux problématiques clés de demain en développant de nouvelles solutions qui se traduiront en offres sur le marché.

Atos et Inria ont conjointement identifié les axes de recherche, développement, expérimentation et expertise et collaboreront sur six thématiques scientifiques :

• Décarbonation : éco-conception et éco-fonctionnement des datacenters, applications « vertes », solutions informatiques soutenant le développement durable (« IT for green »).

• Calcul haute performance : dans un contexte d’accroissement de la complexité et de la diversité des technologies de calcul, les travaux viseront à améliorer l’exécution et la supervision des applications – en intégrant du machine learning – ainsi qu’à améliorer l’optimisation des communications, le tout dans un objectif de réduction de la consommation énergétique.

• Climatologie : amélioration des systèmes numériques de prévision pour la climatologie, réduction des coûts de calcul associés et de l’empreinte énergétique des simulations numériques.

• Calcul quantique : travaux de recherche sur les langages de programmation de haut niveau et les codes correcteurs d’erreurs pour le Large Scale Quantum Computing (LSQ).

• Cybersécurité : développement des capacités en matière de cryptographie, et notamment la conception d’algorithmes post-quantiques résistants à certains types de cyber-attaques, la génération d’aléas, ou encore la sécurisation de systèmes en environnements contraints.

• Intelligence artificielle : travaux sur l’apprentissage par renforcement (reinforcement learning), notamment pour consolider les capacités d’Atos en matière d’Intelligence Artificielle au service de la Défense, pour assister la conduite d’opérations sur le terrain.

Pour Atos, il s’agira d’intégrer à terme dans ses solutions les applications concrètes des résultats de recherche réalisés en commun. Pour Inria, il s’agira d’accéder à des problématiques de recherche essentielles car relevant de défis applicatifs de grande envergure et d’enjeux industriels.

Atos et Inria pourront être amenés à répondre conjointement dans le cadre d’appels à projets de recherche nationaux, européens ou internationaux ; à encadrer des thèses CIFRE ; ou encore à consolider des équipes de recherche communes.

Le travail d’Atos et d’Inria, dans le cadre de ce partenariat, sera encadré par un comité directeur conjoint qui fixera les grandes orientations en matière de recherche et d’innovation.