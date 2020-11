Atos et Forescout sécurisent le Hard Rock Stadium

novembre 2020 par Marc Jacob

Atos et Forescout Technologies annoncent une nouvelle solution de cybersécurité visant à sécuriser l’infrastructure critique du Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride, Etats-Unis) et à garantir, au quotidien, une expérience optimale pour les nombreux fans et spectateurs.

Atos et Forescout Technologies ont déployé leur solution en février 2020 et ont notamment sécurisé et géré avec succès l’infrastructure critique du Hard Rock Stadium pour le Super Bowl LIV – le plus grand événement sportif outre-Atlantique.

La solution déployée combine eyeSegment de Forescout, une plateforme de segmentation du réseau basée sur le cloud, et les services de sécurité gérés d’Atos. Au total, plus de 20 techniques de surveillance en temps réel ont été utilisées pour protéger plus de 7 100 dispositifs opérationnels et informatiques tels que les terminaux de point de vente, tableaux d’affichage, téléviseurs, équipements de diffusion visuelle, microphones de terrain et serveurs se connectant au réseau.

« La sécurité de nos fans et de leurs environnements physiques et connectés est de la plus haute importance pour nous. Si plus de 65 000 fans sont enthousiastes à l’idée d’assister à des rencontres sportives, la plupart ignorent que les milliers de dispositifs technologiques présents dans l’infrastructure de notre stade doivent être protégés contre des intentions malveillantes, » déclare Kim Rometo, VP, Directrice de l’information pour les Miami Dolphins et le Hard Rock Stadium. « Avec Atos et Forescout, nous avons reconnu l’opportunité de sécuriser le Hard Rock Stadium différemment, en créant une véritable stratégie de défense qui protège notre technologie opérationnelle et informationnelle. »

Grâce à cette solution de cybersécurité novatrice, Atos et Forescout ont signalé plus de 600 événements de sécurité, sécurisé 400 nouveaux dispositifs de technologie opérationnelle (OT) connectés au réseau pour le spectacle de la mi-temps, et surveillé plus de 1 200 dispositifs de point de vente pour détecter les modèles malveillants.

« En travaillant avec Forescout et en livrant une solution en moins de deux semaines, nous avons amélioré la cyberdéfense du Hard Rock Stadium pour répondre aux exigences de sécurité, alors même qu’il accueillait le match le plus important de l’année. Les cyberattaques sont de plus en plus agressives, et l’industrie du sport et du divertissement est une cible majeure de ces menaces. Il est important d’assurer non seulement la sécurité dans les tribunes, mais aussi une détection et une réponse avancées pour le réseau, en soutien des supporters, » ajoute Karan Chetal, Vice-Président des engagements stratégiques d’Atos en Amérique du Nord.

« Un stade représente un défi unique pour les DSI, qui doivent créer des stratégies pour sécuriser une infrastructure extrêmement dynamique et hautement connectée, » complète Jon Connet, Directeur général, segmentation du réseau, Forescout Technologies. « En travaillant avec Atos, nous offrons une visibilité complète des périphériques et une segmentation du réseau qui, ensemble, contribuent à réduire la surface d’attaque et à protéger le Hard Rock Stadium des menaces actuelles. »

Le Hard Rock Stadium est à la pointe de la technologie pour l’ensemble de ses grands événements sportifs et de divertissement. Grâce à la plateforme de Forescout et aux services de cybersécurité d’Atos, ce stade de renommée mondiale dispose désormais d’une visibilité complète sur les milliers de dispositifs qui se connectent à son réseau, ainsi que de la possibilité de surveiller et de contrôler instantanément leurs interactions.