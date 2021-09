Atos et APL Data Center sont sélectionnés par l’UGAP

septembre 2021 par Marc Jacob

Atos et APL Data Center annoncent avoir été retenus par l’UGAP, la centrale d’achat public, dans le cadre du nouveau marché de « prestations relatives aux centres de données », et ce pour les trois prochaines années. Ce marché propose aux acheteurs publics des prestations d’audit, d’étude et accompagnements pour optimiser la performance technique de leurs centres de données et en réduire la consommation énergétique.

Atos et APL Data Center aident les clients de l’UGAP à répondre aux besoins d’évolution de leurs centres de données, et à s’inscrire dans une démarche volontaire de réduction de l’impact environnemental du numérique à l’heure où la multiplication des avancées technologiques liés aux usages métiers (cloud, big data, IoT, smart cities…) accroissent significativement l’impact du numérique sur l’environnement.

Acteurs majeurs du secteur public, et très engagés dans la réduction de l’empreinte carbone des entreprises et organisations, Atos et APL Data Center mettent en place un cadre de fonctionnement simple et souple, et délivrent, grâce à leurs expertises respectives des prestations sur tout le territoire. Leur objectif est d’évaluer le comportement des infrastructures et de tous leurs composants afin d’envisager les solutions d’optimisation pour une informatique plus verte : audits de performance énergétique, bilan d’émission des gaz à effet de serre, accompagnement à la mise en place d’une démarche d’amélioration énergétique… pour atteindre trois objectifs essentiels : la sobriété numérique, la performance, la fiabilité et sécurité des infrastructures, et la maîtrise des risques.

« Une économie numérique durable doit reposer sur des infrastructures performantes, fiables et respectueuses de l’environnement, » déclare Isabelle Rouland, Senior Vice-Présidente, Marchés Publics et Défense, Atos. « Nous sommes fiers de mettre nos expertises technologiques et de conseil au service d’une institution publique comme l’UGAP, pour soutenir la transition du secteur public vers une économie plus durable ».

« Nous disposons d’un vivier de compétences technologiques, métiers et fonctionnelles permettant d’accompagner l’UGAP sur l’ensemble du périmètre, dans tout type de configuration, partout sur le territoire et dans tous les domaines du service public, notamment ceux devant gérer des projets structurants de mutualisation » déclare Christophe Weiss, Directeur Général APL Data Center.

« Ce nouveau marché propose vingt nouvelles unités d’œuvre, axées principalement sur les segments audits énergétiques et prestations d’accompagnement. Cette offre permet aux acteurs publics de fiabiliser, optimiser ou repenser leurs centres de données mais aussi de mettre en place une démarche Green IT » précise Alexandra Bastien, chef de produits Informatique et Telecom à l’UGAP.