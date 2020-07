Atos confirme sa place de leader du Magic Quadrant de Gartner pour les services d’externalisation des data centers et la gestion des infrastructures hybrides en Europe et en Amérique du Nord

juillet 2020 par Marc Jacob

Atos est à nouveau positionné par Gartner parmi les leaders des Magic Quadrants : Data Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS) en Europe et en Amérique du Nord, publiés en juin 2020.

C’est la neuvième année consécutive qu’Atos est nommé Leader en Europe, et la quatrième année consécutive en Amérique du Nord.

Le rapport de Gartner a analysé 20 fournisseurs de services d’externalisation des centres de données (Data Center Outsourcing) et de gestion des infrastructures hybrides (Hybrid Infrastructure Managed Services) en Europe, et 20 autres en Amérique du Nord, selon le caractère holistique de leur vision stratégique et leur capacité d’exécution.

Atos renforce sans cesse son expertise en matière de services Cloud, à travers l’acquisition recente comme Maven Wave, une société américaine de conseil en matière de technologies et de Cloud Computing ou encore la construction de partenariats forts avec les principaux acteurs du marché. Atos détient notamment le statut de fournisseur de services gérés (Managed Services Provider, MSP) de Google Cloud, qui lui a décerné le prix de « Partenaire mondial de l’année » en 2019.

D’autre part, Atos a récemment lancé avec VMware une solution multi-cloud, « Digital Hybrid Cloud », qui permet aux entreprises de réduire leurs délais de commercialisation et leurs coûts globaux à travers un coût de possession moins élevé. Ces initiatives et distinctions, auxquelles s’ajoute la reconnaissance du Gartner, renforcent le leadership mondial d’Atos en matière de Cloud Computing dédié aux applications, à l’analyse des données et au machine learning, sur des plateformes hybrides et multi-cloud.