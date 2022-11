Atos, au 1er rang des sociétés de services IT du classement ESG de S&P Global en 2022

novembre 2022 par Marc Jacob

Depuis le 18 novembre 2022, Atos se classe dans le percentile 99 du secteur des services informatiques de l’évaluation CSA de S&P Global. Avec ce résultat, Atos intègre le 1 % supérieur des sociétés mondiales du segment « services informatiques TSV », dans le cadre de l’une des évaluations des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance les plus renommées au monde.

L’évaluation CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques de développement durable des entreprises et porte sur plus de 10 000 entreprises partout dans le monde. Elle se focalise sur des critères de développement durable à la fois sectoriels et financiers, et ce depuis 1999.

Ces résultats viennent s’ajouter à la reconnaissance internationale d’Atos en tant que leader en matière de pratiques ESG et de développement durable. Atos fait partie des indices S&P Dow Jones monde et Europe depuis 7 ans. L’entreprise a obtenu la note AAA (sur une échelle AAA-CCC) à l’évaluation ESG 2022 de MSCI , a reçu un Platinum Award d’EcoVadis, a obtenu le statut Prime lors de l’évaluation ESG réalisée par ISS en 2022 et figure sur la prestigieuse « A List 2021 » de CDP pour sa lutte contre le changement climatique.