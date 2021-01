Atos annonce le projet d’acquisition d’In Fidem

Conformément à sa stratégie d’acquisition ciblée, l’opération permettra à Atos d’élargir son portefeuille de clients et son expertise en matière de services de cybersécurité au Canada. Fondée en 2005 et basée à Montréal avec des bureaux à Québec et Ottawa, In Fidem a une forte expertise en matière de sécurité cloud, identité numérique, gestion des risques, opérations de sécurité, enquêtes informatiques (forensics) et lutte contre les cybercrimes. L’entreprise est un acteur de premier plan sur le marché canadien, ayant fait ses preuves en accompagnant de grandes organisations privées et publiques. Les plus de 100 experts hautement qualifiés d’In Fidem complèteront les équipes de cybersécurité d’Atos.

La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2021.