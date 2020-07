Atos annonce le projet d’acquisition d’EcoAct

juillet 2020 par Marc Jacob

Atos a signé un accord en vue d’acquérir EcoAct, une société de conseil en stratégie de réduction des émissions de carbone, reconnue au niveau international. Cette acquisition soutiendra l’ambition d’Atos en matière de décarbonation et enrichira son portefeuille de solutions, services et stratégies numériques de réduction des émissions carbone afin d’accompagner ses clients à chaque étape de leur cheminement vers la neutralité carbone.

EcoAct est unspécialiste mondial dans l’élaboration de stratégies de réduction carbone, qui fournit des services à plus de 400 clients par l’intermédiaire de quatre bureaux internationaux. Son offre complète "A to Zero", basée sur une approche en cinq modules, soutient les organisations à chaque étape de leur cheminement vers des opérations à faible émission de carbone et vers une résilience commerciale à long terme. Son portefeuille unique, combiné aux offres numériques d’Atos, conférera à Atos une position de leader sur le marché en pleine croissance de la décarbonation.

Plus de 150 experts d’EcoAct rejoindront le vaste réseau de spécialistes d’Atos à travers le monde. Ils bénéficieront des capacités de commercialisation d’Atos et de son offre de décarbonation digitale, renforceront la position d’Atos dans le marché en pleine croissance du conseil en opérations « Net Zero », tout en accroissant sa capacité à servir de point d’entrée unique pour de telles solutions à l’échelle mondiale. Basé à Paris, en France, EcoAct a été fondé en 2005 et compte désormais plus de 150 employés et experts du climat dans le monde entier. Dirigée par Thierry Fornas, Président, et Gerald Maradan, Directeur Général, qui rejoindront la direction des activités de décarbonation d’Atos, la société s’appuie sur une stratégie et une intelligence commerciale solides. Cette combinaison permet aux entreprises de se rapprocher du Net Zero, et aide les dirigeants ambitieux à relever les défis climatiques auxquels ils sont confrontés afin d’apporter un changement transformationnel de valeur.

Avec leur expertise conjuguée, EcoAct et Atos projettent d’apporter leurs connaissances technologiques et commerciales pour créer un centre mondial d’excellence en matière de décarbonation, doté de capacités de mise en œuvre complètes qui aideront les entreprises à réaliser leurs ambitions en matière de climat.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu au second semestre et est soumise à l’approbation finale des organes de gouvernance d’Atos et d’EcoAct.