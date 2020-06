Atos annonce le projet d’acquisition de Paladion

juin 2020 par Marc Jacob

Paladion est un spécialiste des services cloud de MDR et compte plus de 400 clients dans 12 pays. Basée sur l’intelligence artificielle, sa technologie est reconnue par les analystes du marché pour l’efficacité renforcée de ses capacités d’anticipation, de détection et de réponse aux menaces. Cette technologie unique, associée aux capacités de R&D d’Atos en matière d’Intelligence Artificielle et d’analyse des menaces et des risques, permettra d’améliorer les plateformes et opérations de sécurité prescriptives d’Atos.

Les centres de sécurité (Security Delivery Centers) de Paladion aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde rejoindront le vaste réseau mondial de Security Operations Centers d’Atos et bénéficieront des capacités de commercialisation uniques du groupe. Ils renforceront les positions d’Atos sur les principaux marchés en croissance et sa capacité à proposer des services à un coût compétitif au niveau mondial.

Basé à Reston, VA, aux États-Unis, Paladion est dirigé par Rajat Mohanty, PDG. L’entreprise a été fondé en 2000 et compte aujourd’hui 800 employés et experts en cybersécurité dans le monde, enregistrant un chiffre d’affaires de plus de 29 millions de dollars en 2019. Paladion associe ses spécialistes de la cybersécurité à une plateforme MDR et des SOC propriétaires afin d’obtenir des résultats plus rapides en matière de sécurité.

Grâce à leur expertise combinée, Paladion et Atos ont l’intention d’apporter leurs connaissances technologiques et commerciales afin de développer les capacités de détection et de réponse étendues dont les clients ont besoin au fur et à mesure qu’ils adoptent des stratégies de transformation hybrides et multi-cloud pour leur entreprise.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.