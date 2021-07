Atos acquiert Visual BI

juillet 2021 par Marc Jacob

Atos a signé un accord en vue d’acquérir Visual BI, une société américaine en forte croissance et l’un des leaders de l’analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud. Visual BI est un partenaire Snowflake Elite, Microsoft Gold Partner for Data & Analytics et SAP. La société est également le partenaire technologique de spécialistes tels que Fishtown Analytics, Fivetran, Tableau, HVR Software, Qlik, Theobald Software et Alteryx.