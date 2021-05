Atlassian annonce la disponibilité de Forge, une plateforme de développement d’applications

mai 2021 par Marc Jacob

Atlassian annonce la disponibilité de sa plateforme de développement d’applications dans le cloud, Forge, pour les développeurs qui souhaitent créer, utiliser, sécuriser et vendre des applications directement sur le Cloud d’Atlassian. Forge est une plateforme de développement d’applications conçue pour faire évoluer la façon dont les produits Atlassian sont personnalisés, étendus et intégrés.

Elle facilite la création, la gestion, l’évolution et la conception des applications cloud les plus fiables, sécurisées et performantes pour les clients de toutes tailles. Depuis l’ouverture de sa version bêta privée il y a deux ans, plus de 3 500 applications ont été créées sur Forge, principalement pour des cas d’utilisation en interne.

Les développeurs peuvent désormais s’appuyer sur l’infrastructure hébergée, le stockage et les fonctions FaaS de Forge pour créer de nouvelles applications cloud sur la plateforme Atlassian. Forge est déjà disponible pour les produits Jira et Confluence, et prendra en charge d’autres produits Atlassian prochainement. Les 3 principaux atouts de Forge sont :

1. La simplicité : les développeurs peuvent plus facilement créer des applications conformes et fiables, ce qui réduit la complexité de la création d’applications pour le cloud.

2. La sécurité : les clients ont confiance dans la sécurité de leurs applications grâce à un contrôle et une visibilité accrus sur l’accès des applications aux données.

3. Un allié pour les équipes : le développement plus rapide d’applications innovantes permet de résoudre davantage de cas d’utilisation tant pour les équipes d’ingénieurs et IT que métiers.