Athéo Ingénierie opte pour un pilota­ge multicloud avec Use IT Cloud

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Use IT Cloud annonce un partenariat stratégique avec Athéo Ingénierie.

Dans le cadre de son offre, Athéo Ingénierie a souhaité proposer une solution permettant de simplifier le pilotage du cloud pour ses clients. C’est dans ce contexte, et après avoir étudié les différentes offres du marché, que son choix s’est porté sur la solution de l’éditeur français Use IT Cloud.

Hébergée chez Athéo Ingénierie, la solution permet un suivi des ressources cloud en temps réel, mais aussi le provisionning automatique des ressources. Il est donc possible au travers d’une interface de pilotage centralisée de gérer l’ensemble des clouds utilisés. Ce dispositif permet également de piloter les coûts liés à l’utilisation des clouds et de mettre en œuvre une démarche de FinOps.