Atera nomme Oren Elimelech en tant que CISO

septembre 2021 par Marc Jacob

Atera annonce la nomination d’Oren Elimelech au poste de directeur de la sécurité de l’information (CISO) et de Lior Torem au poste de directeur financier (CFO). Ces nominations font suite à la récente levée de fonds de 77 millions de dollars de la société, qui permet à Atera de poursuivre son expansion mondiale en restant innovant en termes de nouveaux produits et de continuer à investir en recherche et développement.

Oren Elimelech rejoint Atera en tant que Directeur de la sécurité de l’information de l’entreprise, où il supervise et dirige les directions de la cybersécurité, notamment l’orientation en matière de sécurité informatique, l’assurance de l’information, la sensibilisation à la cybersécurité, la gouvernance et les politiques, l’innovation et l’architecture en matière de cybersécurité, ainsi que la surveillance de la sécurité et le renseignement sur les menaces. Oren Elimelech apporte à son nouveau poste plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la cybersécurité, ayant précédemment occupé les fonctions de RSSI de la First Digital Bank, de RSSI mondial chez Sapiens et de directeur de la cybersécurité au ministère des transports et de la sécurité routière en Israël. En outre, Oren est actuellement associé de recherche à l’Institut International de lutte contre le terrorisme du Centre Interdisciplinaire d’Herzliya.

Lior Torem occupera désormais le poste de directeur financier d’Atera. Il a fait ses preuves dans la direction d’entreprises publiques et privées de l’industrie de la haute technologie, dont deux entrées en bourse réussies au NASDAQ. Il sera chargé de superviser toutes les opérations financières et de collaborer étroitement avec le PDG, le conseil d’administration et la direction à la mise en œuvre de stratégies financières qui jettent les bases d’une croissance continue. "La croissance d’Atera a été impressionnante et je suis ravi de me joindre à l’équipe à ce moment crucial. Je suis impatient de contribuer à la croissance de l’entreprise et de guider les investissements alors que nous élargissons notre empreinte client et nos capacités de produits intuitifs pour les MSP et les entreprises à travers la communauté, les produits et les personnes", a déclaré Lior Torem, directeur financier d’Atera.

Avec ces nouvelles embauches, Atera poursuit sa croissance dans le domaine de la gestion informatique à distance. En plus de sa récente levée de fonds de 77 millions de dollars, l’entreprise a également amélioré l’expérience de son interface utilisateur en lançant de nouvelles fonctions automatisées pour ses capacités de billetterie et de tableau de bord.