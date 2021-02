Atera lève 25 millions de dollars auprès du fonds américain K1 Investments Management

février 2021 par Marc Jacob

Atera annonce avoir levé 25 millions de dollars auprès du fonds américain K1 Investments Management. Grâce à ce tour de table, Atera va intensifier la recherche et le développement, étendre sa présence géographique et accélérer ses efforts d’expansion sur le marché. Ces investissements vont notamment permettre à Atera de renforcer son accompagnement du marché français avec le renforcement des équipes francophones.

Atera est la première plateforme tout-en-un au monde qui combine la surveillance et la gestion à distance (RMM) avec le service d’assistance helpdesk, le reporting et la gestion des opérations dans un seul système intuitif. La plateforme de gestion informatique à distance d’Atera permet aux fournisseurs de services managés (MSP) et aux professionnels de l’informatique de passer d’une approche réactive à une approche proactive dans la résolution des problèmes. Les services informatiques ne gèrent plus seulement un environnement de bureau, mais sont désormais responsables de la gestion de centaines de bureaux à domicile, chacun avec sa propre technologie. Atera est dans une position unique pour soutenir cette transformation globale vers une main-d’œuvre dispersée et tirera parti du soutien de K1 pour avoir un impact positif sur les résultats des organisations grâce à des idées proactives permettant aux équipes de fonctionner de manière efficace et efficiente.

La conception intuitive et les fonctions d’automatisation permettent non seulement de gagner des heures sur les tâches manuelles traditionnelles, mais aussi de rendre les entreprises opérationnelles en quelques minutes, contre des heures de mise en œuvre et de formation coûteuses. Sa plateforme RMM fournit aux professionnels des informations proactives et prédictives qui permettent d’identifier et de résoudre les problèmes au sein d’une organisation avant qu’ils ne provoquent un arrêt de l’activité, en analysant plus de 40 000 points de données par seconde, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.