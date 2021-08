Atera lance une nouvelle version de son interface utilisateurs

août 2021 par Marc Jacob

Les concepteurs en interne chez Atera ont réfléchi aux meilleures améliorations possibles pour satisfaire les utilisateurs. Cette démarche leur a été facilitée car Atera dispose d’une communauté de MSP et équipes IT, dans plus de 90 pays sur 5 continents, avec laquelle Atera échange régulièrement.

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme d’Atera comprennent entre autres la capacité d’attribuer directement des techniciens et de modifier la priorité et le statut des tickets, d’obtenir plus d’informations en développant les alertes, puis de créer de nouveaux tickets directement à partir de l’alerte ou d’affecter un ticket existant, ainsi que de gérer le périphérique associé. Pour gérer les correctifs disponibles, l’utilisateur obtient plus d’informations en développant les alertes. Ensuite, il peut créer de nouveaux tickets directement à partir de l’alerte ou attribuer un ticket existant, et gérer le périphérique concerné. Il est aussi possible d’ajouter ou de modifier l’adresse des clients, les numéros de téléphone de leurs principaux contacts, et aussi de définir le rang du client, directement à partir de la page Clients.

Ce déploiement progressif n’est que le début d’une transformation dans la durée.