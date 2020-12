Atera étend les fonctionnalités de sa plateforme de RMM

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Suite à l’intégration de Homebrew et Chocolatey qui permettent le patching des logiciels sur Mac et Windows, Atera permet désormais de planifier et d’automatiser la livraison et l’installation des patchs pour des groupes entiers de logiciels sur les postes clients.

Les modèles automatiques de réponses apportent aux MSP la possibilité de créer des templates, tels que des messages de bienvenue, problème résolu, nouveaux identifiants..., afin de gagner du temps lors de la réponse aux différents tickets.

D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées, telles que la mise en pause des alertes, l’intégration des factures comptables avec les logiciels de facturations Quickbooks et Xero et la personnalisation des alertes sur Mac.

Ces différentes fonctionnalités sont toutes basées sur des retours utilisateurs, et s’intègrent dans le programme d’amélioration d’Atera.