Atera continue d’enrichir sa plateforme dédiée aux MSP

avril 2021 par Marc Jacob

Atera a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures dont de nouvelles options d’intégration pour Acronis, l’automatisation des protocoles SNMP (Simple Network Monitoring Protocol) via des templates ainsi que de nouvelles API. À ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter plus de 200 nouveaux scripts développés par la communauté d’Atera, portant à plus de 500 le nombre de scripts disponibles pour intégrer des solutions tierces ou automatiser certaines tâches.

Atera permet ainsi à ses clients utilisant la solution de sauvegarde Acronis de paramétrer un espace de stockage externe sur les cloud Microsoft Azure et Amazon Web Services. Les MSP peuvent ainsi mieux protéger leurs clients des pertes de données via des sauvegardes géographiquement répartis et immuables. En plus de permettre la surveillance des ordinateurs et des serveurs des clients (par le biais d’agents installés), Atera permet également la surveillance des imprimantes, des RAID, des routeurs, des switchs et de tout autre dispositif SNMP. Les nouveaux templates SNMP permettent d’automatiser les actions relatives aux différents terminaux SMTP et de les dupliquer pour gagner du temps. Les templates SNMP sont par ailleurs partagés par la communauté d’Atera pour permettre à chacun de tirer profit de l’expérience de leurs confrères.

Les API Atera sont maintenant disponibles. Atera a publié tout un jeu d’API Rest pour ses différentes fonctionnalités qui permettent à ses utilisateurs de mettre en place une intégration sans coutures avec d’autres solutions et ainsi de pousser le niveau d’automatisation encore plus loin.

Au cours du premier trimestre, Atera est devenue l’une des plates-formes de gestion IT à la croissance la plus rapide au monde, en travaillant en étroite collaboration avec plus de 6 000 MSP et professionnels IT dans plus de 90 pays. De plus, Atera gère plus d’un million d’appareils à l’échelle mondiale et a élargi son service d’assistance à la clientèle qui offre un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.