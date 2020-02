Atempo rejoint l’Association « Active Archive Alliance »

février 2020 par Marc Jacob

Atempo annonce son adhésion à l’Active Archive Alliance, une association visant à fournir aux organisations les meilleures pratiques, outils et informations dont ils ont besoin pour faciliter l’accès au stockage en ligne de leurs données archivées. L’Alliance fournit des stratégies modernes pour résoudre les défis de croissance des données. Atempo est fière de rejoindre des acteurs du stockage et de l’IT à la pointe de la technologie qui contribuent à l’amélioration de solutions d’archivage actif pour la gestion du cycle de vie des données.

Une opportunité clé et un défi majeur au cours de la prochaine décennie consistera à tirer profit de l’explosion des volumes de données. Ces données doivent être disponibles et l’archivage actif est un élément majeur dans la gestion des données des entreprises. L’explosion des volumes de données non structurées générée par l’Internet des Objets (IoT), l’Intelligence Artificielle (IA) et l’apprentissage automatique exercent une pression croissante sur les infrastructures de stockage et influencent les nouvelles technologies d’archivage actif. Atempo garantit l’accès aux données quel que soit le cycle de vie des données ou le type de stockage (SSD, HDD, bande ou cloud).

Les solutions de Data Management d’Atempo répondent aux besoins de très gros stockages, avec des millions ou des milliards de fichiers de données non structurées à l’échelle du pétaoctet pour les grandes entreprises.