Atempo ouvre une agence à la Ciotat

janvier 2022 par Marc Jacob

Atempo annonce l’ouverture d’une agence en région PACA et nomme une équipe dédiée au renforcement de sa proximité avec ses clients et ses partenaires, au suivi de sa base installée et à l’animation de son réseau de revendeurs régionaux.

L’ouverture de cette nouvelle agence s’inscrit dans la dynamique de croissance d’Atempo qui entend s’imposer comme le leader européen de la Data Protection et du Data Management. La pandémie s’est accompagnée d’une hausse des attaques cyber et de la généralisation du télétravail, imposant aux organisations privées comme publiques de mieux dimensionner et protéger leur infrastructure informatique. A cela s’ajoute la volonté historique d’Atempo de se tenir à proximité de ses clients et partenaires pour répondre rapidement à leurs besoins.

Pour atteindre ses objectifs, Atempo a nommé Alain Devichi, en tant que Directeur des Ventes-Région Sud. Sous la responsabilité de Guillaume Dary, VP Sales EMEA, Alain a pour mission de renforcer la présence d’Atempo sur la région PACA et Languedoc-Roussillon, de développer l’écosystème et le parc client, et de participer à l’amélioration constante des offres et prestations de services. Alain dispose d’un puissant réseau dans ces régions grâce à des relations de confiance établies tout au long de sa carrière chez divers constructeurs et intégrateurs. Fort d’une solide expérience dans la vente de solutions IT diverses et variées (Stockage, SDS, Data Protection, Datacom…), Alain apporte son savoir-faire dans la gestion de revendeurs régionaux clés pour le business model d’Atempo.

Pour réussir dans ses missions, Alain sera accompagné de Yann Thevenet, arrivé récemment pour prendre en charge les activités avant-ventes, sous la responsabilité de Pascal Potier, EVP Software Engineering et Global Services. Yann a évolué précédemment en tant que IT Solutions Manager (Pre-Sales) au sein de structures de constructeurs et intégrateurs également. En intégrant Atempo, Yann apporte ses connaissances approfondies dans le domaine du stockage et accompagnera les clients et partenaires dans le déploiement de nos offres de Data Protection et de Data Management.