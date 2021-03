Atempo nomme Thierry Moral au poste de Directeur Groupe

mars 2021 par Marc Jacob

Sous la responsabilité directe de Pascal Potier, Executive VP Software Engineering et Global Services, Thierry doit assurer le pilotage stratégique du développement technique et fonctionnel de toutes les gammes des solutions Atempo pour qu’elles soient toujours plus innovantes et en adéquation avec les exigences du marché. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes du Product Management et reste à l’écoute du terrain, afin de tenir compte des besoins des clients et partenaires technologiques. Pour relever ce défi, Thierry, fort de son expertise développée depuis plus de vingt ans dans le secteur des technologies innovantes, peut compter sur une équipe en pleine croissance, constituée de nombreux ingénieurs développeurs.

Diplômé d’ESIEA (Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique) en 1991, Thierry a assuré la fonction d’Ingénieur Développeur successivement chez Thomson Digital Image, et Pixibox. Il a ensuite rejoint Mediapegs en tant Chef de Projet Logiciel puis a changé de mission pour devenir co-fondateur et développeur chez Pegs’n Co. Thierry a fini par retourner à son domaine de prédilection, en tant qu’Ingénieur Développeur chez Toon Boon Animation Inc, avant de rejoindre Atempo en 2007.

Au sein d’Atempo depuis 13 ans, le parcours professionnel de Thierry n’a cessé d’évoluer : d’abord embauché en tant qu’Ingénieur Développeur, il a ensuite pris la responsabilité d’une équipe de développement dédiée à la solution phare Tina.

Cette nomination correspond à la stratégie de développement du Groupe Atempo.Wooxo. Elle s’inscrit également dans une campagne de recrutements qui vise à trouver une quarantaine de talents pour aider le groupe à soutenir sa croissance.