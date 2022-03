Atempo nomme Philippe Martaillé au poste de Business Developper

mars 2022 par Marc Jacob

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’entreprise qui entend s’imposer comme le leader européen de la protection des données et se place dans le top 5 mondial des éditeurs spécialisés dans le management des très grands volumes de données. L’entreprise est aussi un acteur engagé dans la lutte contre la cybercriminalité et un fervent promoteur d’une Europe numérique souveraine.

L’intégration de Philippe Martaillé marque le renforcement de la stratégie d’Atempo sur le canal MSP afin d’accroître significativement sa part de marché sur le segment des PME en Europe. Directement rattaché à Florence Manteau, Directrice du Développement MSP, Philippe est notamment en charge de la montée en régime du partenariat avec Watsoft qui fédère plus de 3 500 prestataires informatiques. Parmi les missions qui lui sont confiées : le développement de la communauté de MSP souverains, et l’accompagnement ainsi que la montée en compétence de toutes les équipes commerciales de l’entreprise, sur ce nouveau modèle de commercialisation. Après une formation d’Ingénieur Télécoms et Réseaux, Philippe Martaillé a occupé différents postes chez BNP Paribas, Cyber Networks et au sein d’opérateurs télécoms ou éditeurs de logiciels français proposant des solutions souveraines.