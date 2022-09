Atempo nomme Louis-Frédéric Laszlo au poste de Vice President Product Management

septembre 2022 par Marc Jacob

Sous la responsabilité directe de Luc d’Urso, CEO d’Atempo, Louis siègera au Comité de Direction et travaillera en étroite collaboration avec tous les VPs de l’entreprise. Il aura pour mission d’orchestrer et de planifier la vision stratégique en fonction des objectifs prioritaires, et aussi le déploiement et la mise en marché des offres Atempo.

Pour ce faire, Louis travaillera également en étroite collaboration avec la R&D pour identifier des opportunités techniques et délivrer la roadmap des solutions Atempo. Avec une équipe constituée de 8 personnes, toutes spécialisées dans leurs domaines de compétence (Data Protection, Data Management, Stockage, API, Applications, …), Louis participera à l’amélioration constante de nos solutions et veillera à consolider leur attractivité, leur innovation et leur performance.

Diplômé d’un DUT de Services et Réseaux de Communication, Louis commence sa carrière en 2010, chez Orange Wholesale France en qualité de Lead Web Developer & Scrum Master. En 2014, il a intégré Wooxo en occupant successivement le poste de Lead Web Developer & Scrum Master et de responsable de l’équipe SAV. En 2017, Louis rejoint Atempo en tant que Product Manager ADA/Miria, solution innovante dédiée au Data Management de données non structurées. En 2020, Louis a été promu au poste de Directeur Product Management. Avec l’aide de son équipe, il a fait évoluer les solutions d’Atempo, renforcé les relations avec des partenaires stratégiques, et réalisé la convergence des offres Atempo-Wooxo.