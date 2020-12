Atempo nomme Louis-Frédéric Laszlo au poste de Directeur du Product Management

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Sous la responsabilité de Hervé Collard, VP Marketing, Louis aura en charge l’élaboration et le déploiement de la stratégie produits et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe R&D.

Diplômé d’un DUT de Services et Réseaux de Communication, Louis rejoint Orange Wholesale France en qualité de Lead Web Developer & Scrum Master en 2010. En parallèle de cette activité, il a cofondé la Bulle, une startup ayant pour but le développement d’une plateforme de recommandation de produits dans le domaine de la mode. Il a également animé le Startup Weekend Toulon, un collectif d’entrepreneurs actifs et autonomes avec pour objectif de sensibiliser aux fondamentaux de la vie en startups et au lancement d’entreprises. En 2014, Louis a intégré Wooxo d’abord comme Lead Web Developer & Scrum Master pour occuper ensuite en 2016, le poste de responsable de l’équipe SAV. À la suite du rachat d’Atempo par Wooxo en 2017, Louis rejoint Atempo en tant que Product Manager ADA/Miria.