Atempo nomme Alain Devichi au poste de Directeur Régional des Ventes pour sa nouvelle agence à la Ciotat

février 2022 par Marc Jacob

A travers cette nomination, Atempo affirme sa volonté de renforcer sa proximité et ses échanges avec ses partenaires et clients, répondre rapidement à leurs attentes et poursuivre sa croissance en région PACA.

Sous la responsabilité de Guillaume Dary, VP Sales EMEA, Alain a pour mission de renforcer la présence d’Atempo en région PACA et Languedoc-Roussillon, développer l’écosystème et le parc client, et participer à l’amélioration constante des offres et prestations de services. Alain dispose d’une riche expertise dans le domaine de l’IT. Après l’école des Arts et Métiers, Alain a collaboré avec différentes entreprises du secteur telles qu’Allium, Fujitsu, EMC, et dernièrement Huawei. Son expérience de la vente des solutions informatiques (stockage, SDS, Data Protection, Datacom…) lui permettra d’animer et gérer le réseau de revendeurs régionaux du business model d’Atempo.