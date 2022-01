Atempo et Wooxo fusionnent pour créer une seule entité et rassemblent leurs solutions sous la marque Atempo

Atempo et Wooxo annoncent leur fusion simplifiée entraînant l’absorption de la structure juridique de Wooxo SAS par Atempo SAS.

Cette fusion, réalisée le 31 décembre dernier, vise à offrir à l’écosystème de clients et partenaires une unique gamme de solutions de data protection et data management. Les solutions des deux entités regroupées en deux catégories, protection et management de données, sont désormais proposées sous l’unique marque Atempo.

Entré en 2020 dans la communauté des entreprises de la FrenchTech120, programme gouvernemental réservé aux entreprises en hyper-croissance, le leader européen des solutions de protection et management des données a enregistré une croissance de 426% au cours des quatre dernières années.

S’affirmer comme le leader européen de la data protection et du data management

Désireux de conforter sa position de leader européen de la protection de données et de figurer dans le top 5 mondial des entreprises spécialisées dans le management des données, le groupe achève avec cette fusion la rationalisation des structures issues des créations et acquisitions historiques Wooxo, Atempo, et Synerway.