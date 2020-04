Atempo et Wasabi s’associent pour proposer du stockage Cloud et de l’archivage

avril 2020 par Marc Jacob

Atempo et Wasabi mettent leurs expertises en commun pour proposer la meilleure solution d’archivage de grand volume de données en associant la plateforme Miria d’Atempo à l’infrastructure de stockage Cloud de Wasabi. Cette solution offre la flexibilité nécessaire pour l’archivage des données dans le Cloud : de grands volumes de données peuvent être hébergés, stockés, répliqués et récupérés à tout moment via l’infrastructure de stockage Cloud de Wasabi grâce à la solution Miria.

Wasabi fournit un service de stockage objet cloud universel et unique qui élimine la complexité des différents niveaux de stockage et satisfait presque à toutes les exigences en matière de performance de stockage, le tout à un prix inférieur et à une vitesse plus élevée que les services de stockage traditionnels - et sans frais additionnels pour la récupération des données ou le recours aux APIs. Son unique niveau de stockage à chaud permet un accès immédiat à toutes les données, créant ainsi une « archive active » des données.

Ce partenariat met en lumière l’expertise technologique de deux entreprises leaders dans l’archivage des données dans le Cloud, y compris pour les segments de marché requérant du stockage massif : HPC (High Performance Computing), industrie génomique et biotechnologique, sciences de la vie et de la terre, modélisation industrielle, véhicules connectés, médias et divertissement,… Les avancées technologiques d’Atempo profiteront notamment au secteur des médias et de l’audiovisuel où l’entreprise compte de nombreuses prestigieuses références outre-Atlantique.

La solution conjointe proposée par Atempo et Wasabi offre les avantages suivants à ses utilisateurs :

Archivage simplifié avec les solutions Atempo vers le Cloud Wasabi

Interopérabilité totale grâce à l’utilisation du protocole S3

Évolutivité pour gérer de très grands volumes de données

Maîtrise totale des coûts liés au stockage

Coût du stockage ultra-compétitif