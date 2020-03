Atempo et OVHcloud signent un partenariat pour une offre souveraine de management des données dans le Cloud

mars 2020 par Marc Jacob

Ce partenariat vise à offrir aux organisations publiques comme privées une offre souveraine sans couture en associant l’infrastructure d’hébergement d’OVHcloud aux trois solutions phares d’Atempo Lina – Miria et Tina. Ces solutions, labelisées « Utilisé par les Armées Françaises » offrent une liberté totale dans la gestion des données qui pourront être hébergées, répliquées ou restaurées à tout moment depuis les datacenters d’OVHcloud.

L’offre s’adresse plus particulièrement aux entreprises soucieuses de ne pas confier l’hébergement de leurs données à des acteurs soumis au Cloud Act et désireuses de protéger leur patrimoine numérique dans un Cloud Public. Grâce aux savoir-faire et compétence de deux acteurs majeurs français, cette offre globale garantit ainsi une totale souveraineté des données hébergées. OVHcloud figure dans le programme NEXT40 et le Groupe Atempo-Wooxo vient d’être sélectionné pour le French Tech 120.