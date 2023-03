Atempo annonce la disponibilité de Lina 6.0

février 2023 par Marc Jacob

Atempo annonce la disponibilité de Lina 6.0, solution de protection en continu des postes de travail. Avec plus de 91% des attaques lancées depuis un email de phishing, la protection des postes de travail est plus que jamais au cœur des préoccupations des entreprises. Force est de constater que ces vulnérabilités sont exacerbées par le recours massif au télétravail.

Perte de données, risque majeur pour les entreprises

Hors des réseaux d’entreprises au niveau de protection élevé, les postes nomades ou en itinérance sont plus exposés aux risques (cyberattaques, vols, intrusions, etc.). La perte de données engendrée par ces menaces représente un coût significatif pour les entreprises : en France, le coût de la violation de données est de 4.34 millions de dollars en 2022 (source IBM).

Lina sauvegarde en continu les données des postes de travail, qu’ils soient sur site ou à distance, et offre une protection efficace contre la perte de donnée. En cas de vols ou d’attaques cyber, Lina permet la reconstitution à l’identique de la machine protégée, avec en plus les avantages suivants :

• Pour les utilisateurs : une autonomie accrue dans la restauration de leurs données perdues ou égarées,

• Pour les administrateurs : un déploiement express sur les postes à protéger (5 minutes), une gestion de parc illimitée, une supervision à distance et une administration simplifiée,

• Pour la direction : un Plan de Reprise d’Activité (PRA), une conformité aux régulations en vigueur et un contrôle des coûts.

Une nouvelle fonctionnalité multi-serveur

Avec Lina 6.0, Atempo introduit le support des configurations multi-serveurs permettant de piloter et de déployer un nombre d’agents illimité très rapidement. Lina 6.0 simplifie l’administration et la surveillance des agents dans les environnements multi-serveurs et s’adapte parfaitement aux besoins des MSP. De plus, cette nouvelle version permet de configurer des politiques de sauvegarde sur un ou tous les serveurs Lina disponibles, mais également de surveiller et gérer un nombre illimité d’agents depuis le serveur principal.

Parmi les autres nouveautés de Lina 6.0 :

• Fonctionnalité BMR mise à jour

• Partage des configurations de sauvegarde entre agents

• Possibilité de personnalisation de l’interface Agent

• Meilleures performances pour la sauvegarde d’agents Linux

• Nouvelle interface pour la réplication

• Compatibilités Rocky, Alma Linux 9, Windows 2022, NAS Synology DSM7