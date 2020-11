Atempo.Wooxo figure parmi les 100 premiers éditeurs français du classement Top 250 d’EY

novembre 2020 par Marc Jacob

Ce panorama, réalisé par les équipes d’EY, en partenariat avec le Syntec Numérique et TECH In France, recense les éditeurs de logiciels français et évalue le dynamisme du secteur qui pèse 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires cette année et emploie 95 000 personnes.

Présent pour la seconde année consécutive dans ce classement, le groupe Atempo.Wooxo consolide sa position dans le Top 100 (à la 93ème place, catégorie Bronze) dans le classement général, et occupe la 33ème position dans le classement des éditeurs horizontaux. Cette position est un indicateur de la bonne santé et de la croissance du groupe dont les solutions protègent et préservent le patrimoine numérique de ses clients depuis 1992.