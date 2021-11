Atempo, Ma-Sauvegarde et le Groupe e-Santé France s’unissent pour fournir un service souverain de protection des données aux professionnels de santé

Les cyberattaques se multiplient, en nombre et en format. La plateforme Cybermalveillance a constaté un pic de 600% au printemps 2020. Conjointement, la digitalisation s’accélère, renforcée par le Ségur de la Santé qui lance un plan d’investissement historique pour améliorer l’usage du numérique dans le secteur de la santé en France dès 2022. Dans ce contexte, la protection des données de santé est un enjeu majeur et un levier pour obtenir la confiance des citoyens et plus largement des patients dans les outils et services innovants. L’adhésion du public, indissociable d’un niveau de protection optimal de leurs informations confidentielles, est essentielle et passe par la nécessité pour les professionnels de santé de se doter d’un haut niveau de qualité de service en matière de sécurité informatique.

Une offre souveraine au service de la transformation digitale des métiers de la santé

Forts de ce constat, Atempo, Ma-Sauvegarde et le Groupe e-Santé France ont combiné leurs expertises et leurs expériences, pour apporter un accompagnement concret à la digitalisation des métiers de la santé. L’objectif de ce partenariat est de permettre aux professionnels de santé d’accéder très simplement, au travers d’un réseau national de prestataires IT, experts en E-Santé, à un service de sauvegarde de leurs données, externalisé et hébergé en France, conforme aux exigences HDS (Hébergeur de Données de Santé). L’ensemble du service proposé, à un prix attractif et sous forme d’abonnement, est opéré au travers d’un logiciel de sauvegarde français, garantissant sécurité, confidentialité des données et respect total de la réglementation européenne. Ce service inédit est déployé et infogéré au travers du réseau national du Groupe e-Santé France.

Une combinaison de savoir-faire de proximité, made-in-France

Atempo dispose d’une expertise de plus de 30 ans dans le domaine de la protection des données et équipe notamment l’AP-HP, différents CHU en France tels que ceux d’Angers, Brest, Rouen, Saint-Etienne, Poitiers, Amiens et le Service de Santé des Armées. Ma-Sauvegarde, éditeur français d’une solution souveraine de sauvegarde externalisée et certifiée depuis 10 ans, protège notamment les données de plus de 3000 praticiens de santé au quotidien en s’adossant à l’intelligence logicielle de sauvegarde développée par Atempo. Le Groupe e-Santé a la conviction que la transformation digitale du système de santé passera par des acteurs de proximité. Constitué d’un réseau d’intégrateurs régionaux disposant d’une expertise de plus de 20 ans en matière d’équipements IT des structures de soins, le Groupe e-Santé France répond d’ores-et-déjà aux besoins de plus de 20.000 professionnels de santé libéraux.

Nul doute que ce partenariat saura apporter aux professionnels de santé toute la sérénité quant à la sécurité et la confidentialité des données collectées, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur mission de santé publique. Il devrait aussi susciter des vocations auprès d’acteurs IT de proximité qui souhaiteraient apporter leur pierre à ce bel édifice, à l’échelle de leur région.