Astrachain annonce SPLiT.force, son plug-in pour Salesforce

septembre 2022 par Marc Jacob

Astrachain dévoile SPLiT.force, un plug-in spécifique pour Salesforce. Avec ce plug-in dédié, les entreprises peuvent à la fois bénéficier de toute la puissance du CRM numéro un mondial, et totalement sécuriser leurs données sensibles, notamment en les protégeant du Cloud Act et des législations extra-européennes.

SPLiT.force, une solution immune au Cloud Act pour les données sensibles dans Salesforce

SPLiT.force permettra aux entreprises de continuer à utiliser Salesforce de la même manière, tout en garantissant à leurs données sensibles une protection stricte contre les risques du Cloud Act et plus globalement des législations extra-européennes. Concrètement, avec le plug-in SPLiT.force, les entreprises et organisations utilisatrices pourront sélectionner des informations issues de Salesforce afin de les stocker via SPLiT, et ainsi bénéficier d’une ultime confidentialité, sécurité et conformité RGPD pour leurs données sensibles.

Comme l’ensemble de la gamme SPLiT, le plug-in SPLiT.force, ne nécessite aucun déploiement de solutions de chiffrement complexes, ni de gestion des clés de chiffrement inhérentes. Cette simplicité opérationnelle est rendue possible par la technologie de fragmentation développée par Astrachain, qui a remporté de nombreux prix, et qui fait l’objet de dépôts de brevets en cours.

Cette annonce d’Astrachain s’inscrit dans le contexte d’une très forte prise de conscience des entreprises, et notamment des plus grandes, du besoin de protéger et de maintenir la confidentialité de leurs données sensibles, tout en bénéficiant de l’efficacité et de la flexibilité des solutions SaaS. Parmi les secteurs les plus avancés dans le domaine et déjà clients d’Astrachain : le retail, le luxe, la pharmaceutique mais aussi l’industrie et le BTP.

Plus largement, cette annonce fait également suite à de nombreuses distinctions pour Astrachain en France, lauréate du concours d’innovation i-Lab opéré par Bpifrance et du programme d’investissements d’avenir PIA4 France 2030, sur le volet cybersécurité.

La solution développée par Astrachain a en outre été reconnue et remarquée par la CNIL, qui l’a identifiée comme « présentant un intérêt fort pour la protection des données ». Il est enfin à rappeler que la solution SPLiT est conforme aux recommandations de fragmentation des données publiées par le Comité Européen de la Protection des Données (European Data Protection Board).