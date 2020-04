Assistant(e) RSSI - Client Final - CDI - Valence

avril 2020 par Elite Cyber Group

Identification des objectifs sécurité

Analyse de risque (EBIOS)

Evaluation du bon respect des normes et standards PCI-DSS : vous assurez la conformité de nos systèmes et l'interface avec les clients

Gestion des clés et des secrets : assurer la traçabilité, la conservation des clés secrètes

Contribuer à l'évolution de la PSSI

Promulguer les directives sécurité

Audits internes sur les mesures sécurités mise en place (ISO 27001)

Portfolio client : 60% France, 40% Europe

Déplacements très occasionnels

Package salarial : 25k€-30k€ fixe sur 12 mois (à déterminer selon profil) + prime d'intéressement et de participation (équivalent deux mois de salaire sur l'exercice financier n-1)

18 jours de RTT/an pouvant être placés sur un CET et abondés

Comité d'entreprise

Ticket restaurant valeur faciale de 6€

38,3h / semaine

Flexi-horaire

EliteCyber représente son client américain, provider de solutions très bien implanté dans la région mais aussi à l'échelle européenne sur un ensemble de services personnalisés par industrie cliente (finance, transport, HR, etc).Groupe international, leur solution de qualité délivrées leur permet aujourd'hui d'opérer auprès de grand compte type Fortune/Cac 40 (100 entreprises) mais également auprès de nombreuses entités gouvernementales et étatiques (500)L'efficacité en quelques chiffres ! =>Les solutions de offrent des résultats exceptionnels à ses clients, notamment des économies de 16 milliards de dollars sur les factures médicales, jusqu'à 40% d'augmentation de l'efficacité des opérations RH et jusqu'à 40% d'amélioration des coûts de traitement, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs finaux, bref des outils qui ont su et qui continuent de prouver leur force et leur différence !Ils recherchent aujourd'hui un(e)Assistant(e) RSSI qui viendra épauler l'actuel RSSI sur des missions Cyber aussi bien sur projets internes au groupe que projets externes clients.MissonsVous assurerez la sécurité dans les projets et le bon alignement des mesures sécurité avec les objectifs.Sécurité dans les projetsPSSIVeille CybersécuritéProfil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+2/3 dans le domaine des Systèmes d'Information et/ou Réseau et vous avez idéalement une première expérience d'au moins un an sur des missions similairesVous avez de bonnes connaissances des référentiels ISO 2700X et des méthodologies d'analyse de risques (EBIOS).Des connaissances sur la norme PCI-DSS serait un bonus.Vous êtes un bon communicant et savez au besoin vulgariser votre discours.Informations complémentairesFrance Rhone-alpes lyon valence pci-dss transactions Cybersécurité Cybersécurity IT-security sécurité-it Sécurité-des-SI RSSI Assitant-RSSI PSSI politique-de sécurité PIA privacy-impact-assesment RGPD GDPR sécurité-projet project-security risk-nalysus it-risk ebios iso27005 risk-manager Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-Microsoft-Windows SQL-Server Azure Office-365 Dynamics MSBI Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics GDPR RGPD IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense- I Data ISO-2700X ISO27001 ISO27005 EBIOS ITL DPO Ping-identity ADFS PKI-MS Pimx SIEM Politique-securité Security-policy

Salaire : 25k€/35k€

Date annonce : 21/04/2020

Date de debut : 21/04/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...