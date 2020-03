Assistant(e) RSSI - Client Final - CDI - Paris - 50k€/60k€

mars 2020 par Elite Cyber Group

Identification des objectifs sécurité

Analyse de risque (EBIOS)

Participation aux appels d'offre dans la sélection des candidats

Participation à la rédaction des contrats

Pilotage de la sécurité technique des PIA

Audit sécurité des solutions après leur implémentation

Evaluation avec l'outil CyberVadis

Evangélisation de la solution auprès du Groupe

Identification axe d'amélioration fournisseurs et suivi des requêtes associées

Correspondant RGPD au niveau Groupe et point de contact principal auprès de la BU Digitale

Communication des bonnes pratiques auprès des métiers et de la BU Digitale

Tenir à jour le registre de traitement

Piloter le suivi des plan d'actions RGPD du Groupe et de la BU Digitale

Formation et sensibilisation RGPD auprès des métiers

Tenir le registre sous-traitant à jour et piloeter le contrat interne sous-traitant avec les autres filiales

Contribuer à l'évolution de la PSSI

Promulguer les directives sécurité

CDI à pourvoir ASAP

Locaux basés dans le 78 près de Versailles.

EliteCyber représente un client final dans le secteur Agro-alimentaireGroupe familiale et indépendant, la société compte aujourd'hui plus de 23000 employés présents dans 50 pays.Au fil des années ils ont développé une très large gamme de produits alimentaires très appréciéé par les français et je vous parie d'ailleurs qu'il y a une chance sur deux que vous ayez à cet instant même un de leurs produits dans votre réfrigérateurLa BU Digital compte aujourd'hui 320 personnes et vous serez rattaché(e) directement au RSSI Groupe.MissonsVous assurerez la sécurité dans les projets et le bon alignement des mesures sécurité avec les objectifs. Vous serez également le Correspondant RGPD au niveau Groupe.Sécurité dans les projetsEvaluations des fournisseursCorrespondant RGPDPSSIVeille CybersécuritéProfil recherchéPassionné/e par la cybersécurité, vous justifiez d'un diplôme de niveau BAC+5 dans le domaine de la sécurité des Systèmes d'Information et avez idéalement une expérience minimum de 3 ans dans ce même domaine.Vous avez de bonnes connaissances des référentiels ISO 2700X et des méthodologies d'analyse de risques (EBIOS).Les certifications ISO 27005, ISO 27001 « lead auditor » ou « lead implementer » seraient un plus.Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une bonne capacité à vous imprégner des notions juridiques liées au contrat fournisseurs.Vous êtes un bon communicant et savez au besoin vulgariser votre discours.Informations complémentaires

Salaire : 50k€/60k€

Date annonce : 17/03/2020

Date de debut : 17/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...