Asklépian propose des tests d’intrusion réalisés à 360° grâce à l’IA, pour aider toutes les entreprises à lutter contre les failles de sécurité

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Si cela s’avère beaucoup plus pratique pour travailler et répondre aux enjeux actuels (télétravail, mobilité...), cela pose de vrais problèmes en termes de sécurité informatique. En effet, plus il y a de connexion, plus il y a de risques de vol, de modification ou de destruction de données.

Une situation anticipée par le législateur puisque les organismes ont désormais l’obligation d’améliorer l’identification de leurs systèmes afin de mieux les maîtriser. Avec une contrainte de taille : ils doivent mettre en œuvre toutes les mesures techniques, juridiques, organisationnelles, physiques et documentaires de manière cohérente, adéquate et suffisante.

D’où l’intérêt de l’audit technique ou du test d’intrusion : il va permettre d’éprouver et de valider le niveau de sécurité de son système d’information (forces, faiblesses et vulnérabilités). Ses conclusions servent à identifier des axes d’amélioration, proposer des recommandations et contribuer ainsi à l’élévation de son niveau de sécurité, dans une démarche constructive et d’amélioration continue.

Or, jusqu’à présent, cette démarche était longue, fastidieuse, complexe et coûteuse. Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, Asklépian propose une série de tests d’intrusions ou audits techniques “nouvelles générations” : cette prestation clé en main automatise la réalisation de l’audit pour que chaque entreprise puisse maîtriser ses systèmes d’information à 360° et se protéger contre des attaques toujours plus menaçantes.

L’IA au service d’audits complets, rapides et puissants

Auparavant, il fallait plusieurs semaines pour réaliser un audit de sécurité informatique, ce qui pouvait avoir de lourdes conséquences pour les entreprises en cas de menace ou de faille.

Un cauchemar qui appartient désormais au passé ! En s’appuyant sur une technologie innovante basée sur l’Intelligence Artificielle, Asklépian produits tests et rapports en quelques jours à peine. Les entreprises bénéficient ainsi d’une connaissance détaillée de l’état de sécurité d’un périmètre défini.

De plus, la simulation des attaques informatiques par cette technologie en conditions réelles s’effectue dans le respect des standards (PASSI - Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information - et ISO27001)