Asistant(e) RSSI

mars 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client final acteur clé international du Retail.Notre client regroupe un ensemble de 31 marques dans 150 pays. Dans le cadre des besoins sécurité croissants du Groupe, ils recherchent aujourd'hui à intégrer leur futur Assitant(e) RSSI pour participer à la stratégie cybersécurité du Groupe.Vous serez rattaché directement au RSSI et ferez partie d'une équipe sécurité à taille humaine.Le poste est basé au siège du Groupe à Lyon (+1.500 personnes sur site) avec une fréquence en télétravail.L'assistant RSSI assure, en coordination avec celui-ci, le pilotage et la supervision des grands programmes et projets de sécurité, des campagnes de surveillance ou de tests, et la sécurité de produits et services innovants (IoT, plateformes Internet…). Ce profil opère autant sur des sujets de sécurité opérationnelle, de projets, que de technologies digitales.Enjeux principaux :· Anticiper les menaces pertinentes et s'y préparer,· Protéger le système d'information en réduisant sa surface d'attaque et les vulnérabilités,· Surveiller et détecter les attaques au plus tôt,· Accompagner et être aux côtés des équipes de l'entreprise durant la réponse aux incidents de sécurité pour les analyser, endiguer, éradiquer et rétablir les opérations dans les meilleures conditions.Les missions prioritaires du profil recherché sont les suivantes :· Contribuer à la définition et mise en œuvre de la politique sécurité du Groupe sur les aspects technologiques, projets et gouvernance ;· Piloter la cartographie des risques relatifs à la cybersécurité ;· Piloter les activités de tests en matière de cybersécurité (sites marchands, produits connectés…)· Accompagner les grands programmes et projets du Groupe dans leur dimension sécurité ;· Accompagner la sécurité des produits connectés (IoT, sécurité applicative…) ;- Synthétiser l'activité, faciliter le suivi des projets et conseiller ;Informations groupeLe Groupe commercialise des produits au sein de 150 pays, compte 35.000 collaborateurs, possède 31 marques de renommée nationale et internationale, 42 entités industrielles et plus de 1.300 points de vente dans le monde.COMPETENCES REQUISESEn qualité d'Ingénieur ou disposant d'un niveau équivalent BAC +5, spécialisé en sécurité SI, ou disposant des savoir-faire s'y rapportant, vous rejoignez une équipe d'Experts en matière de cybersécurité et de systèmes digitaux au sein d'un Groupe international.Vous pourrez mettre à profit et développer votre expertise technique en prenant part aux différentes missions stratégiques et technologiques du Groupe.Savoir requis :· Maîtrise du système d'information (SI) et des architectures du SI locaux, Cloud/SaaS et Services Internet,· Maîtrise orale et écrite de l'anglais.Savoir-faire :· Qualification de menace, cyber-risque et levée de doute,· Recherche de vulnérabilités sur des solutions software et hardware.Compétences techniques :· Bonne connaissance des Systèmes d'information LAN, WAN, Internet, Cloud/SaaS.· Gestion/protection de la donnée,· Notions de sécurité applicative,Savoir-être :· Participation à des projets de développement interne,· Sens éthique.PROFILVous exercez dans le domaine de l'informatique et la cybersécurité depuis au moins 5 années.Vous disposez d'une expérience solide en matière management de projets et d'équipes.Vous aimez partager vos connaissances, développer vos idées, travailler de manière autonome ou en équipe et vous tenir informé sur l'évolution de la sécurité informatique.Consciencieux et disposant de bonnes qualités rédactionnelles, vous êtes capable de parler, de lire et rédiger des textes techniques et de participer à des comités en français comme en anglais.Vous disposez d'une forte curiosité, d'un sens étique prononcé et d'une volonté d'aller au fond des choses pour anticiper, réduire, et traiter les cyber-risques.

Salaire : 75k€-85k€ selon expérience

Date annonce : 29/03/2022

Date de debut : 29/03/2022

