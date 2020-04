Ascom lance Ofélia, un concentrateur d’alarmes nouvelle génération

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Ascom lance Ofélia, une nouvelle application HTLM 5 qui permet de centraliser et superviser tous les flux d’alarmes sur une même plateforme, et de mobiliser les équipes sur l’ensemble des événements critiques.

Ofelia s’adresse à tout type d’établissements, des secteurs de la santé et de l’industrie notamment. Outil de supervision centralisé, Ofélia regroupe notamment la gestion des alarmes PTI/DATI (travailleurs isolés), les alarmes liées à la réquisition d’urgence des collaborateurs (plan blanc, bleu et plan d’alerte général), celles liées à la gestion technique du bâtiment (incendie, GTB/GTC) et plus spécifiquement dans le secteur hospitalier et les EPHAD les alarmes liées à l’appel infirmières, la fugue et le transport des patients. Tous ces différents types d’alertes sont notifiés au sein de l’interface.

Ofélia permet d’élaborer des scénarios de gestion de risques et d’alertes adaptés aux règles de gouvernance de l’établissement. Compatible avec les smartphones professionnelles ou tablettes pour une supervision à distance, Ofélia renforce la mobilité des collaborateurs en diffusant des messages d’alerte en temps réel, à la bonne personne, au bon moment, en fonction des scénarios préenregistrés. Des scénarios personnalisés peuvent être mis en place via votre browser internet. Dès l’instant où une alerte est émise, Ofélia permet de localiser l’alarme sur un plan interactif graphique et dynamique en perspective du bâtiment par un jeu de couleurs lié au type d’alerte ou à sa criticité.

Une fois la situation maîtrisée, l’outil de statistique de l’application collecte les données d’’intervention pour en extraire ensuite les informations les plus pertinentes afin d’identifier les dysfonctionnements dans les process, et améliorer les performances de l’établissement et la prise de décision.