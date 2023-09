Arx One lance une solution de sauvegarde les données pour macOS

septembre 2023 par Marc Jacob

Arx One lance une solution de sauvegarde les données des entreprises depuis le système d’exploitation d’Apple, macOS. La sauvegarde est une priorité absolue dans un contexte d’abondance des données et de cyberattaques... les indépendants comme les entreprises utilisant le système d’exploitation Apple ne disposent que de peu d’offres de sauvegarde professionnelle. C’est à ce besoin que l’éditeur français Arx One entend répondre avec sa suite logicielle Arx One Backup dédié à la protection des données professionnelles.

Arx One Backup dispose d’une compatibilité de système sur le marché de la sauvegarde professionnelle : macOS, Windows, Linux, Debian, Synology et QNAP.

La suite logicielle a été conçue pour en offrir un niveau de sécurité inégalé en garantissant la confidentialité données et leur résilience aux cyber attaques. Les données des utilisateurs sont chiffrées de bout en bout, sans qu’aucun tiers puisse accéder à leur contenu. Elles sont également isolées sur un stockage sécurisé afin d’avoir la certitude de pouvoir les restaurer suite à un sinistre.

Arx One commercialise deux offres de sauvegarde sous forme de services :

– Sauvegarde externalisée : une solution de sauvegarde clé en main avec un hébergement cloud. Les données sont stockées dans deux datacenters géo-redondants, en France, séparés de plus de 400 km.

– Sauvegarde centralisée : une solution de sauvegarde on-premise dont l’hébergement est assuré par le client ou le revendeur.

Les fonctionnalités et services sont identiques, seule la nature du stockage et des garanties associées diffèrent d’une offre à l’autre.

Les deux offres de sauvegarde Arx One Backup sont commercialisées auprès d’un large réseau d’intégrateurs et d’éditeurs français. Les revendeurs assurent le service de proximité auprès de leurs clients issus de secteurs d’activités variés : santé, artisanat, industrie, services…

Les agents de sauvegarde Arx One Backup se pilotent via une interface web permettant d’effectuer toute les opérations courantes : planification des sauvegardes, sélection des données, restauration... Les revendeurs disposent également d’une console leur permettant de superviser et de piloter à distance l’intégralité des sauvegardes de leurs clients, simplement et rapidement.