Arx One Backup protège de nouvelles plateformes

septembre 2022 par Marc Jacob

Arx One, éditeur de logiciel de sauvegarde automatisée destinée aux professionnels, annonce la disponibilité de son service de sauvegarde Arx One Backup sur les plateformes macOS et QTS de QNAP.

Après les systèmes Windows (postes de travail, serveurs et serveurs en mode Core), Linux et les NAS Synology, les agents de sauvegarde de la suite Arx One Backup sont à présent disponibles sur macOS et l’environnement QTS des NAS QNAP.

L’éditeur français Arx One entend bien donner à son offre de protection des données la couverture la plus large possible en termes de plateformes et propose une couverture unique dans le paysage de la sauvegarde externalisée souveraine. La conception des agents de sauvegarde a permis un portage rapide ainsi qu’une compatibilité totale avec l’ensemble des plateformes matérielles disponibles (Intel et ARM pour Mac, l’ensemble des plateformes QNAP et Synology).

Pilotage homogène et centralisé

Les agents de sauvegarde sont pilotés de façon homogène par une console de gestion centralisée. Une nouvelle vue de supervision exclusive permet de surveiller efficacement l’activité de sauvegarde, de prioriser les actions à mener et d’accéder très rapidement à toutes les informations relatives à l’activité des agents.

Cette console permet, entre autres choses, de modifier le paramétrage des agents, de démarrer une sauvegarde ou une restauration entièrement à distance, sans déranger les utilisateurs. Le tout de façon simple et homogène sur l’ensemble des systèmes cibles.