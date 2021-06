Aruba présente la solution Wi-Fi 6E de niveau entreprise du marché

juin 2021 par Marc Jacob

L’ouverture de la bande des 6 GHz fait plus que doubler la quantité de spectre RF disponible pour l’utilisation du Wi-Fi, permettant d’avoir des ondes moins encombrées, des canaux plus étendues et des connexions à plus haut débit, et d’apporter une série d’innovations dans tous les secteurs. Depuis la décision de la FCC d’ouvrir la bande des 6 GHz, 39 autres pays, qui abritent plus de 1,3 milliard de personnes, ont ouvert la bande sans licence des 6 GHz pour le Wi-Fi 6E. (Source : Wi-Fi Alliance)

Alors que les organisations utilisent de plus en plus de la vidéo gourmande en bande passante, font face à un nombre croissant de dispositifs clients et IoT se connectant à leurs réseaux, et accélèrent leur transition vers le cloud, la demande en Wi-Fi ne cesse d’augmenter. Par conséquent, les réseaux sans fil deviennent sursouscrits, ce qui étrangle les performances des applications. Cela frustre tous les utilisateurs en ayant un impact négatif sur leur expérience. En outre, cela réduit la productivité et met les initiatives numériques en danger en étouffant l’innovation.

Selon le cabinet d’études de marché 650 Group, le Wi-Fi 6E sera rapidement adopté au cours des deux prochaines années, avec plus de 350 millions d’appareils prenant en charge la bande 6 GHz qui arriveront sur le marché en 2022. 650 Group prévoit une croissance unitaire de plus de 200 % des points d’accès d’entreprise Wi-Fi 6E en 2022.

Les nouvelles solutions Aruba Wi-Fi 6E font partie d’Aruba ESP (Edge Services Platform), la première plateforme cloud native alimentée par l’IA du marché, conçue pour unifier, automatiser et sécuriser l’Edge. Capable de prévoir et de résoudre les problèmes à la périphérie du réseau avant qu’ils ne surviennent, la base d’Aruba ESP repose sur AIOps, la sécurité réseau Zero Trust et une infrastructure unifiée du campus à la succursale pour offrir une plateforme automatisée et tout-en-un qui analyse en permanence les données à travers les domaines, suit les SLA, identifie les anomalies et s’auto-optimise, tout en voyant et en sécurisant les appareils inconnus sur le réseau.

Avec les nouvelles offres Wi-Fi 6E d’Aruba, les entreprises peuvent profiter de capacités accrues, de canaux plus étendus dans la bande des 6 GHz et d’une réduction significative des interférences de signal avec un débit global maximal de 3,9 Gbps pour prendre en charge des services et des applications à large bande passante et à faible latence, tels que la vidéo haute définition, les communications unifiées de nouvelle génération, la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR), l’IoT et le cloud. De plus, avec une nouvelle capacité de filtrage tri-bande, qui minimise les interférences entre les bandes des 5 GHz et 6 GHz, les organisations peuvent vraiment maximiser l’utilisation du nouveau spectre.

Caractéristiques principales des points d’accès de la série 630 d’Aruba

• Couverture tri-bande complète dans les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec un débit de données agrégé maximum de 3,9 Gbps et un filtrage tribande pour minimiser les interférences.

• Jusqu’à sept canaux de 160 MHz dans la bande des 6 GHz pour mieux prendre en charge les applications à faible latence et à large bande passante, telles que la vidéo haute définition et l’AR/VR.

• Fonctionne avec les normes IEEE 802.3at existantes pour l’alimentation PoE, ce qui évite de remplacer les alimentations existantes.

• Sécurité avancée avec WPA3 et Enhanced Open pour mieux protéger les mots de passe et les données.

• Basculement flexible avec deux ports HPE Smart Rate Ethernet pour 1 à 2,5 Gbps, offrant un véritable basculement sans coupure d’un port à l’autre pour les données et l’alimentation.

• Assurance des applications pour garantir des performances applicatives rigoureuses pour les utilisations sensibles à la latence et à la bande passante élevée en allouant et en ajustant dynamiquement les ressources radio.

• Modes de fonctionnement avec ou sans contrôleur pour répondre aux besoins des campus, des succursales et des déploiements à distance.

Disponibilité

Les points d’accès de la série 630 d’Aruba seront disponibles au troisième trimestre 2021.