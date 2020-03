Aruba nomme Sherifa Hady nouvelle directrice Channel pour la région EMEA

mars 2020 par Marc Jacob

Aruba, une entreprise Hewlett Packard Enterprise , annonce la nomination de Sherifa Hady au poste de directrice channel pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle sera chargée de superviser l’équipe distribution, avec qui elle travaillera en étroite collaboration pour établir des partenariats avec des revendeurs et des distributeurs dans toute la région, l’objectif étant d’explorer les opportunités nouvelles comme existantes de croissance commerciale mutuelle.

Avant d’intégrer Aruba, Sherifa Hady a passé 18 ans chez HPE, où elle a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires de la région. Elle a notamment occupé des postes de directrice channel pour l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEEMA), de responsable distribution (Afrique anglophone), de responsable de la division Détaillants et consommateurs au Moyen-Orient et, plus récemment, de directrice générale de HPE en Afrique du Sud.

Sa réussite et son dévouement ont été largement salués par le secteur. Elle a ainsi reçu le prix de l’Excellence technologique à la conférence The Arab Women In Leadership and Business Summit en janvier 2020, de même que le prix Channel Champion pour le Moyen-Orient et l’Afrique dans l’édition d’octobre 2017 des Channel Middle East Awards. Elle a en outre été nommée Femme d’affaires de l’année par le magazine en ligne Reseller Middle East lors des Partner Excellence Awards de 2016.