Aruba lance un nouveau programme

juillet 2020 par Marc Jacob

Le programme permet aux partenaires de faire rapidement évoluer leur activité « as a Service » et d’offrir à leurs clients une approche plus flexible de la mise en œuvre de solutions informatiques

En raison de l’impact économique du Covid 19, de nombreuses entreprises ont été amenées à revoir leur approche de la transformation numérique. C’est pourquoi Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, a lancé un nouveau programme conçu pour aider ses partenaires revendeurs à proposer des services gérés comme alternative à la mise en œuvre de solutions de réseau informatique. Avec le programme Aruba Managed Services Provider (MSP), les partenaires peuvent s’appuyer sur la solution réseau Aruba gérée dans le Cloud pour faire rapidement évoluer leur activité NaaS (Network as-a-Service), tout en garantissant aux clients un service et une expérience de qualité supérieure.

Disponible depuis le 1er mai, le programme cible les partenaires revendeurs déjà dotés d’un modèle de prestations MSP, à savoir les fournisseurs de services, les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) aux pratiques MSP bien établies et les intégrateurs système offrant des services d’infogérance. Le programme présente d’autres avantages, notamment des remises immédiates et prévisibles accordées par les partenaires de distribution Aruba, l’utilisation du logo du programme, des formations et une aide à la commercialisation dispensées par une équipe dédiée d’experts MSP, un portail partenaires riche en ressources, et la possibilité de collaborer avec l’équipe Aruba de vente aux utilisateurs finaux.

Le programme comporte également des options d’aide et de financement flexibles disponibles auprès de HPE Financial Services, qui a récemment mis en place un certain nombre d’initiatives d’allégement des paiements et débloqué 2 milliards de dollars d’aides financières afin de soutenir les partenaires et clients touchés par la pandémie.