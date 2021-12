Aruba lance Aruba EdgeConnect Microbranch

décembre 2021 par Marc Jacob

Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, dévoile EdgeConnect Microbranch, une nouvelle solution de pointe qui permet la mise en réseau pour les télétravailleurs et les petits bureaux, et destinée aux environnements de travail hybrides. Elle fournit, en toute sécurité au personnel distant, tous les services traditionnels dont les collaborateurs bénéficient au bureau, via un seul point d’accès Wi-Fi (AP), sans passerelle, agent ou matériel supplémentaire requis sur le site distant. Avec EdgeConnect Microbranch, les équipes informatiques sont assurée que l’expérience des employés est cohérente, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Pour ce faire, EdgeConnect Microbranch offre une gamme complète de services de connectivité sur le campus aux travailleurs distants, accélère le dépannage et maintient les protections de l’entreprise en étendant de manière transparente les cadres de sécurité Zero Trust et Secure Access Services Edge (SASE) du campus au télétravail/petit bureau.

EdgeConnect Microbranch fait partie d’Aruba ESP (Edge Services Platform) et comprend des points d’accès et une nouvelle gamme de services SD-WAN. La solution s’appuie sur l’expérience d’Aruba en matière de connectivité, de sécurité et d’intégration sans contact au bureau à domicile grâce à ses points d’accès distants (RAP).

Le SD-WAN a été ajouté aux grandes succursales et aux campus pour faire face aux demandes croissantes de performances, de fiabilité et de sécurité des applications. Aujourd’hui, alors que le travail hybride devient la norme, le télétravail et les petits bureaux distants ont besoin de la gestion automatisée du trafic basée sur des règles et de la sécurité SASE basée sur le cloud d’Aruba SD-WAN pour prendre en charge de manière efficace, robuste et sécurisée une main-d’œuvre de plus en plus distante. IDC estime ainsi que 70 % des entreprises du G2000 vont déployer des modèles de travail à distance ou hybrides, redéfinissant ainsi les processus de collaboration. [1]

Pour les entreprises, la clé du succès pour permettre le travail flexible et à distance est la capacité à fournir aux travailleurs hybrides le même accès aux outils, applications et fonctionnalités à domicile qu’au bureau. La nouvelle solution EdgeConnect Microbranch y parvient en ajoutant de nouveaux services SD-WAN et SASE à la connectivité, au contrôle d’accès basé sur l’identité, à la gestion et aux fonctions d’analyse dont les utilisateurs bénéficient avec les points d’accès distants d’Aruba, sans avoir besoin de matériel supplémentaire sur place ou d’agents sur les appareils. Le fait de ne pas avoir besoin de matériel supplémentaire est un facteur important pour le télétravail, les petits bureaux et les sites ad hoc sans personnel informatique, tels que les pop-ups stores, les kiosques ou les bureaux mobiles.

Les services EdgeConnect Microbranch répondent aux défis communs associés au travail à distance, tels que la nécessité de garantir la performance des applications sensibles à la latence, comme la communication unifiée et la collaboration, tout en assurant une sécurité adéquate et en faisant face à une densité plus élevée de dispositifs gourmands en bande passante qui peuvent se trouver sur le réseau. Les nouveaux services EdgeConnect Microbranch, tels que le routage basé sur des politiques, qui permet au service informatique d’optimiser la manière dont le trafic des applications est acheminé vers une destination, complètent les services existants comme Air Slice, qui alloue dynamiquement les ressources radio des points d’accès à des applications spécifiques. Il est ainsi possible d’améliorer la qualité des appels de visioconférence en donnant la priorité à ce trafic plutôt qu’au divertissement vidéo, puis en acheminant le trafic de visioconférence directement vers le fournisseur SaaS de confiance, évitant ainsi un voyage inutile vers le datacenter pour inspection.

En étendant l’expérience déjà robuste de points d’accès distants à domicile avec des fonctions SD-WAN clés, EdgeConnect Microbranch est une solution idéale pour les opérations hybrides comme les centres de contact, la télésanté et la gestion informatique, où le temps de disponibilité et la sécurité sont essentiels.

EdgeConnect Microbranch est une solution de pointe qui améliore les approches typiques qui nécessitent des empreintes matérielles étendues dans les petites entreprises et les bureaux à domicile pour fournir des services SD-WAN et SASE, ainsi que du matériel de qualité grand public et des appareils à usage unique qui manquent de facilité de gestion et de fonctionnalités robustes.

Nouvelles fonctionnalités et avantages du SD-WAN – Aucune passerelle sur site nécessaire

• Routage basé sur des règles : Permet au service informatique d’assurer la performance et la sécurité des applications en fonction de règles automatisées afin de respecter les accords de niveau de service (SLA) pour des applications, des sites Web ou des types d’utilisateurs spécifiques.

• Orchestration des tunnels et des routes : Optimise les performances du réseau en orchestrant les tunnels VPN à la demande et en réacheminant automatiquement le trafic vers le chemin d’accès au réseau qui offre les meilleures performances.

• Intégration SASE : Fournit une connectivité sécurisée aux services de sécurité dans le cloud tels que Zscaler directement via l’AP et avec Aruba Central qui fournit une orchestration des tunnels et une gestion unifiée de la configuration.

• Visibilité améliorée du réseau étendu : Accélère le dépannage et améliore l’expérience de l’utilisateur en fournissant des mises à jour en temps quasi réel sur la disponibilité, l’utilisation et le débit du réseau étendu en détectant la latence, la gigue et d’autres problèmes de connectivité ayant un impact sur le fournisseur d’accès et qui étaient traditionnellement cachés aux équipes informatiques.

Ces fonctionnalités s’appuient sur les capacités existantes des solutions d’accès à distance d’Aruba, notamment :

• Priorité au trafic : Affectation des ressources radio à une application et modification dynamique des affectations en fonction du début ou de la fin des sessions d’application.

• Évolutivité massive : Prise en charge du déploiement sans contact et de la gestion consolidée pour des dizaines de milliers de travailleurs distants via les services cloud d’Aruba Central et l’AOS 10.

• Amélioration du temps de fonctionnement et de la fiabilité : Permet une sauvegarde LTE via une interface USB en cas de perte de connectivité au FAI pour les particuliers ou les petites entreprises.

Prix et disponibilité

La solution Aruba EdgeConnect Microbranch est disponible en accès anticipé et sera disponible en mars 2022 pour tous les points d’accès fonctionnant sous ArubaOS 10 avec une licence Foundation AP (y compris les points d’accès qualifiés que les clients possèdent et gèrent déjà dans Central). Le prix des points d’accès varie selon le modèle et commence à 491,00 € HT pour la série Aruba 303H.