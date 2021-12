Aruba étend la segmentation réseau dans le cloud grâce à l’intégration avec AWS Cloud WAN

décembre 2021 par Marc Jacob

Aruba, vient d’annoncer la prise en charge et l’intégration d’Aruba SD-WAN avec le nouveau AWS Cloud WAN d’Amazon Web Services (AWS), un service innovant de réseau dans le cloud présenté jeudi dernier à AWS re:Invent. Cette nouvelle solution permettra aux clients d’Aruba d’utiliser le cadre basé sur des politiques d’AWS Cloud WAN pour créer des topologies WAN avancées avec une segmentation réseau intégrée qui s’aligne de manière transparente sur la structure SD-WAN d’Aruba. Désormais, tous les avantages de la segmentation réseau à la périphérie (LAN et WAN) peuvent être étendus du siège social et des succursales au cloud AWS.

Comme les entreprises utilisent de plus en plus le cloud pour héberger leurs applications professionnelles, elles veulent la solution SD-WAN la plus souple et la plus moderne qui leur permette d’obtenir le meilleur ROI dans le cloud grâce à une meilleure rentabilité, un meilleur contrôle, une meilleure fiabilité et de meilleures performances. Tout aussi important, ces entreprises veulent tirer parti des infrastructures cloud, comme le réseau mondial AWS, pour créer des réseaux d’entreprise étendus plus souples et plus sûrs.

Avec cette dernière évolution, Aruba prend désormais en charge la plus large gamme d’intégrations avec AWS, faisant d’Aruba SD-WAN l’accès de choix pour les entreprises qui privilégient le cloud. Le salon re:Invent de cette année marque la troisième année consécutive où Aruba est affilié au lancement de nouveaux services réseau AWS. En 2020, Aruba a annoncé la prise en charge d’AWS Transit Gateway Connect et en 2019, Aruba a lancé l’automatisation basée sur l’API avec AWS Transit Gateway Network Manager.

Les solutions SD-WAN d’Aruba, qui font partie intégrante d’Aruba ESP (Edge Services Platform), offrent aux entreprises une rampe d’accès sophistiquée et flexible aux services réseau AWS, permettant aux utilisateurs d’intégrer facilement leur SD-WAN à un large éventail de services hybrides et multi-cloud. L’intégration d’Aruba avec AWS Cloud WAN offre une prise en charge complète des cas d’utilisation de la connectivité cloud qui étendent la segmentation du réseau LAN/WAN et l’isolation du trafic de la périphérie vers et à travers le réseau fédérateur mondial d’AWS.

Les avantages de la segmentation LAN/WAN avec AWS Cloud WAN intègrent :

• Une sécurité réseau améliorée de la périphérie au cloud (Edge to Cloud) : En segmentant facilement les utilisateurs, les appareils, les applications et les services WAN en zones sécurisées de bout en bout, conformément aux politiques de sécurité prédéfinies, aux mandats réglementaires et aux intentions de l’entreprise, on obtient des politiques de sécurité cohérentes et une application automatisée dans toute l’entreprise. La segmentation fine du réseau local se traduit par des segments de réseau privé de type VRF à granularité progressive, qui s’étendent sur le réseau étendu du cloud AWS.

• Une mise en service plus rapide de nouveaux sites et de VPC dans le cloud : La solution intégrée, combinée à la nouvelle instanciation de VPC EdgeConnect en un clic, automatise les déploiements réseau, en éliminant la complexité associée à la configuration manuelle, étape par étape, du SD-WAN (tunnels IPSec, segmentation, tables de routage et VRF) avec la politique commune du réseau central AWS, qui peut prendre beaucoup de temps et être source d’erreurs.

Les entreprises peuvent désormais étendre la segmentation réseau basée sur des politiques depuis la périphérie de la succursale, qui englobe le campus, la succursale, la micro succursale et les solutions pour travailleurs distants, au réseau global AWS. L’intégration d’Aruba SD-WAN au réseau WAN d’AWS dans le cloud (AWS Cloud WAN) est rendue possible grâce à Aruba Orchestrator et Aruba Central, qui facilitent le déploiement, la gestion et l’exploitation de réseaux WAN sophistiqués sur AWS. Aruba Orchestrator prend désormais en charge le déploiement automatisé en un clic des instances SD-WAN EdgeConnect directement dans les VPC AWS. Cette nouvelle capacité d’automatisation s’intègre parfaitement au flux de travail de provisionnement zero-touch d’EdgeConnect, et simplifie encore le processus de déploiement et de mise en service des solutions utilisant le Cloud WAN.

La nouvelle solution Aruba SD-WAN avec AWS Cloud WAN sera présentée en avant-première à AWS re:Invent, avec une disponibilité générale prévue en 2022.