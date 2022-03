Aruba ESP propose des services « cloud-native » pour automatiser et accélérer le déploiement et la protection des réseaux Edge-to-Cloud

mars 2022 par Marc Jacob

Aruba vient d’annoncer des améliorations significatives pour Aruba ESP (Edge Services Platform), avec de nouvelles fonctionnalités dans Aruba Central permettant aux entreprises de suivre l’évolution rapide des exigences des entreprises. Le nouvel Aruba Central NetConductor permet de centraliser la gestion des réseaux distribués avec des services natifs du cloud qui simplifient le provisionnement des politiques et automatisent les configurations réseau dans les infrastructures filaires, sans fil et WAN. Central NetConductor permet de créer un réseau plus agile tout en appliquant des politiques de sécurité Zero Trust et SASE. Aruba a également dévoilé les premiers points d’accès intérieurs autolocalisants du secteur, dotés de récepteurs GPS intégrés, et Open Locate, une nouvelle norme industrielle proposée pour le partage des informations de localisation entre un point d’accès et un appareil.

L’accélération numérique induite par les nouveaux environnements de travail hybrides, la demande pour de nouveaux modèles d’entreprise et l’amélioration de l’expérience des utilisateurs souligne la nécessité d’un réseau plus agile et plus flexible. Aruba propose un ensemble complet de services « cloud native » pour faire face à la complexité des architectures multigénérationnelles et aux problèmes d’exploitation et de sécurité qui en découlent. Les architectures traditionnelles basées sur les VLAN nécessitant une configuration et une intégration manuelles importantes, sont lentes à s’adapter aux nouvelles exigences de connectivité de l’entreprise et présentent des lacunes potentielles en matière de sécurité.

Un réseau moderne et agile emploie une « surcouche » qui assemble de manière transparente les segments VLAN existants avec des services de politique et de configuration natifs du cloud, ce qui permet aux utilisateurs et aux périphériques d’établir des connexions sécurisées et fiables de n’importe où. Pour aider les clients à accélérer leurs initiatives de transformation numérique, Central NetConductor utilise l’intelligence artificielle pour la gestion et l’optimisation, met en œuvre des flux de travail orientés métier pour automatiser la configuration du réseau et étend la sécurité intégrée d’Aruba, leader du secteur, avec un contrôle d’accès au réseau (NAC) natif du cloud et une segmentation dynamique pour une application à l’échelle de la structure. Central NetConductor étant basé sur des protocoles largement acceptés tels que EVPN, VXLAN et BGP, il peut être adopté de manière transparente et préserver les investissements grâce à sa capacité à fonctionner avec les réseaux Aruba existants et les infrastructures de fournisseurs tiers.

Trois principes clés de la modernisation des réseaux

Les réseaux statiques ne répondent plus aux demandes des entreprises et ne prennent plus en charge l’évolution des exigences en matière de sécurité. C’est pourquoi les organisations doivent s’engager dans un processus de modernisation continue de leur réseau, qui repose sur trois grands principes :

• Automatisation – Flux de travail simplifiés et automatisation alimentée par l’IA pour réduire le temps et les ressources nécessaires à la planification, au déploiement et à la gestion des réseaux qui prennent en charge la connectivité à distance, les succursales, les campus et le cloud.

• Sécurité – Détection et protection accrues des menaces grâce au contrôle d’accès intégré basé sur l’identité et à la segmentation dynamique, qui constituent la base des cadres Zero Trust et SASE.

• Agilité – Architecture unifiée, native du cloud et basée sur des normes pour protéger les investissements et faciliter l’adoption avec des modèles de consommation NaaS pour optimiser le budget et les ressources en personnel.

Aruba Central NetConductor accélère le déploiement, la gestion et la protection des réseaux modernes basés sur la structure en faisant correspondre les capacités aux trois principes de modernisation des réseaux :

• Automatisation – Flux de travail basés sur l’intention avec connectivité « un clic » et orchestration des politiques de sécurité.

• Sécurité – Le contrôle d’accès omniprésent basé sur les rôles étend la segmentation dynamique pour une application intégrée des politiques de sécurité Zero Trust et SASE.

• Agilité – Services natifs du cloud pour un point unique de visibilité et de contrôle. Basé sur des normes pour faciliter la migration et l’adoption afin de préserver les investissements existants.

L’installation des points d’accès WLAN reste un processus manuel qui prend du temps, est sujet à des erreurs et constitue une référence peu fiable pour les applications de géolocalisation. Pour remédier à ce problème, Aruba a lancé les premiers points d’accès intérieurs autolocalisants du secteur, afin de simplifier la manière dont les entreprises récoltent les données de localisation intérieure et communiquent les informations par voie hertzienne à tout appareil ou application mobile.

Les points d’accès Aruba Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E utilisent une combinaison de récepteurs GPS intégrés, de mesures précises et de logiciels intelligents pour permettre des déploiements WLAN automatisés et très précis. Les points d’accès WLAN autolocalisants d’Aruba permettent de déterminer l’emplacement du point d’accès sans aucune intervention, de le valider et de le mettre à jour en permanence, et de fournir un ensemble de coordonnées universelles pouvant être transposées sur n’importe quel plan de bâtiment ou plate-forme de cartographie Web.

La localisation précise de l’infrastructure WLAN crée une référence ancrée qui est partagée en utilisant Open Locate. Les entreprises peuvent utiliser les coordonnées universelles et la référence ancrée des points d’accès intérieurs autolocalisants d’Aruba pour développer ou améliorer facilement le suivi des équipements, la sécurité, la conformité, la planification des installations, les applications d’expérience des lieux ou d’autres services liés à la localisation.

Ces nouvelles solutions sont disponibles via les méthodes d’approvisionnement et de déploiement traditionnelles ou as a service via HPE GreenLake for Aruba, assurant aux clients un maximum de flexibilité pour ajuster leurs besoins en réseau en fonction des exigences de l’entreprise. Les dernières améliorations apportées au réseau HPE GreenLake for Aruba en tant que service (NaaS) comprennent huit offres standardisées conçues autour des cas d’utilisation les plus courants en entreprise, ce qui simplifie et accélère les déploiements NaaS. Pour en savoir plus sur l’impact des NaaS sur les entreprises : InfoBrief IDC, Network as a Service : State of the Market.

Prix et disponibilité

Les services Aruba Central NetConductor sont disponibles dès maintenant pour un accès anticipé et seront disponibles globalement en juillet 2022. Les services Central NetConductor font partie d’Aruba Central et sont disponibles avec une licence avancée.

Les points d’accès Aruba Wi-Fi 6/6E incluent l’autolocalisation et sont actuellement en cours d’expédition. Les fonctionnalités GPS sont incluses dans les points d’accès Aruba Wi-Fi 6E existants et dans les tarifs en cours.