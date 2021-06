Aruba ESP est lancé

juin 2021 par Marc Jacob

The Edge-to-Cloud, Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise annonce un nouvel ensemble de fonctionnalités et de solutions pour Aruba ESP (Edge Services Platform), conçues pour rationaliser les opérations réseau et optimiser l’efficacité IT des entreprises. Les mises à jour comprennent de nouvelles fonctionnalités AIOps, IoT et de sécurité pour Aruba Central, la plateforme de gestion et d’analyse du réseau alimentée par l’IA et cloud native, qui se trouve au cœur d’Aruba ESP. On trouvera également des ajouts au portefeuille Aruba CX Switching, spécialement conçus pour l’Intelligent Edge. Grâce à ces avancées, les équipes informatiques peuvent plus facilement étendre le réseau du Edge au cloud, le tout grâce à une infrastructure unifiée et transparente qui offre de nouveaux niveaux d’agilité et de simplicité, ce qui est particulièrement important dans l’environnement d’entreprise distribué d’aujourd’hui.

L’année écoulée a eu un impact indélébile sur les entreprises et a remis en question les modèles traditionnels. Très vite, les organisations ont dû s’adapter à l’évolution des besoins pour assurer la continuité de leurs activités. Aujourd’hui, se basant sur les leçons tirées de cette crise, les entreprises ne se contentent plus de s’adapter et de prospérer au milieu de nouvelles réalités commerciales, elles investissent également davantage dans les technologies qui permettront de disposer d’une infrastructure informatique plus souple et plus résiliente pour se préparer à toute perturbation majeure de l’activité qui pourrait survenir à l’avenir.

Une autre considération majeure avec laquelle les entreprises sont aux prises aujourd’hui est la nature distribuée des activités. Non seulement les applications et les charges de travail sont réparties entre le datacenter et le cloud, mais les utilisateurs eux-mêmes sont dispersés entre les campus, les centres de données, les succursales et les sites de télétravail. Parallèlement, le réseau est également devenu plus fragmenté, avec des architectures multiples et des outils de gestion disparates qui entravent la fourniture des services informatiques sur ces sites disséminés.

La complexité informatique qui en résulte peut annuler les avantages escomptés de l’adoption de technologies comme l’IoT et le cloud, et avoir un impact négatif sur la productivité des employés et l’expérience du client final. Avec des organisations en pleine transformation numérique, les équipes informatiques sont plus que jamais sous pression pour automatiser et mettre en œuvre des technologies et des solutions qui rationalisent les opérations et réduisent la complexité informatique.

Des capacités de gestion dans le cloud pour une infrastructure unifiée L’un des moyens de réduire la complexité informatique consiste à déployer une infrastructure unifiée, qui peut être gérée de manière centralisée via un point de contrôle unique. Les clients peuvent simplifier leur réseau grâce aux progrès constants d’Aruba Central et d’ArubaOS 10 (AOS 10), un système d’exploitation de réseau unifié qui regroupe les fonctionnalités WLAN et SD-Branch. Ainsi, l’équipe informatique peut gérer efficacement un environnement réseau distribué dans des environnements de micro succursales, de succursales et de campus et offrir une expérience utilisateur de haute qualité en utilisant une architecture unifiée, orchestrée à partir d’une console de gestion unique.

Les nouvelles capacités de gestion dans le cloud d’Aruba Central, qui servent également de base à la Compute Cloud Console de HPE annoncée aujourd’hui, comprennent :

Des AIOps auto-réparatrices qui assurent une remédiation en boucle fermée, de sorte que les problèmes sont automatiquement mis en évidence et corrigés avant que les utilisateurs finaux ou les performances de l’entreprise ne soient affectés, sans nécessiter aucun effort manuel de la part des équipes informatiques.

Un nouveau service IoT qui étend les capacités de surveillance du réseau aux capteurs, connecteurs et autres infrastructures IoT, ainsi qu’un magasin d’applications intégré qui permet aux clients de déployer en quelques clics les meilleures applications des partenaires IoT d’Aruba.

De nouvelles capacités d’authentification et de politique basées sur le cloud qui fournissent une connectivité réseau automatisée et sécurisée aux utilisateurs finaux sur un large éventail de périphériques, y compris les clients SIM, offrant ainsi une expérience utilisateur transparente tout en facilitant les opérations des administrateurs qui gèrent l’accès au réseau.

Toutes ces avancées s’inscrivent dans la vision d’Aruba qui consiste à fournir une infrastructure unifiée et de nouveaux niveaux de simplicité opérationnelle afin que les équipes informatiques puissent rediriger leurs ressources vers des domaines plus critiques pour l’entreprise.

Partie intégrante d’Aruba ESP, Aruba Central a connu une croissance importante avec la gestion de plus de 100 millions de points d’extrémité clients et 1,5 million de dispositifs répartis dans 100 000 organisations dans le monde.

Étendre la portée du réseau pour s’adapter aux besoins de l’entreprise distribuée

Afin de mieux répondre aux besoins de ses clients en matière de connectivité réseau, Aruba élargit sa gamme phare de commutateurs CX en y ajoutant deux nouvelles séries de commutateurs :

L’Aruba CX 4100i, une famille de commutateurs robustes conçus pour résister à des températures extrêmes et à des environnements difficiles, bien adaptés aux applications IoT industrielles qui nécessitent une connexion PoE permanente et une connectivité filaire haute performance.

L’Aruba CX 6000, une solution économique de niveau 2 conçue pour les bureaux distants et le marché des PME/ETI.

Ces nouvelles lignes de commutation CX étendent la portée du système d’exploitation AOS-CX, basé dans le cloud, et offrent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour se lancer dans de nouvelles initiatives d’entreprise et tirer parti de nouvelles opportunités commerciales à leur propre rythme.

Prix et disponibilité

Les nouvelles avancées logicielles d’Aruba Central et les nouveaux commutateurs CX seront disponibles à l’automne 2021. Les prix de départ des commutateurs de la série Aruba CX 4100i et de la série Aruba CX 6000 seront respectivement de $4 999 et $1 049. Les deux solutions sont disponibles soit « as-a-service », soit en tant que service géré, soit via GreenLake for Aruba.