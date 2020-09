ArrowSphere, le succès d’une plate-forme unique

septembre 2020 par ArrowSphere

La plateforme ArrowSphere a été créée dans le but d’harmoniser et de simplifier les relations entre les fournisseurs Cloud et l’écosystèmes des partenaires et utilisateurs finaux. Et son succès ne cesse de croître.

Que les partenaires se lancent tout juste dans le cloud ou qu’ils en soient déjà des acteurs majeurs, ArrowSphere fournit les fonctionnalités et l’offre dont ils ont besoin pour développer et différencier leur activité. De la facturation et des analyses consolidées jusqu’aux intégrations complètes des API, en passant par les portails en libre-service personnalisables pour les clients, la plateforme accélère la transformation et la croissance numériques.

Afin d’offrir un accès transparent aux principaux fournisseurs de technologie par le biais d’une plateforme unique, Arrow a instauré une étroite collaboration mondiale avec des fournisseurs Cloud majeurs tels qu’Alibaba, AWS, IBM et Microsoft. Au total, une cinquantaine de services sont disponibles. En 2019, Arrow a été désigné fournisseur indirect de l’année par Microsoft. Et l’an dernier également, IDC reconnaissait ArrowSphere comme l’une des meilleures places de marché Cloud d’Amérique du Nord.

Identifier de nouvelles sources de revenu

Arrow génère un chiffre d’affaires de près de 30 milliards de dollars. ArrowSphere est disponible dans 27 pays (EMEA, Amérique du Nord et Australie) et connaît une croissance rapide. Cette plate-forme compte aujourd’hui plus de 11 000 clients et plus de 4 millions de clients finaux !

« Avec ArrowSphere, c’est une offre très attractive que nous présentons à l’ensemble du channel, souligne Stéphanie Benisty, Responsable Cloud EMEA, Arrow Electronics. Fournir des services Cloud est complexe. Gérer les flux de travail multiples de différents fournisseurs de services, mettre en œuvre des protocoles de commande et d’approvisionnement compliqués et harmoniser des systèmes de facturation disparates sont des tâches qui exigent un temps et un niveau d’expertise considérables. Pour les clients, dépasser les exigences opérationnelles quotidiennes relève parfois du défi. C’est pour changer cela qu’ArrowSphere a été conçu. Notre plateforme d’agrégation et de gestion Cloud, maintes fois primée, a été spécialement pensée pour rationaliser la connexion entre les fournisseurs Cloud, l’écosystème des partenaires et les clients finaux. N’ayant plus à se soucier des besoins quotidiens grâce à ArrowSphere, les revendeurs peuvent investir plus d’énergie dans la recherche de nouveaux clients ou dans l’extension des partenariats actuels. »

Prise en charge des opérations Cloud des revendeurs

Grâce au portail convivial Mycloud, les clients d’Arrow peuvent également employer ArrowSphere comme une solution clé en main en marque blanche. Ce portail Web sécurisé permet aux utilisateurs finaux de commander leurs services Cloud directement auprès du revendeur. Le site est personnalisable avec la propre marque du revendeur qui dispose d’un contrôle total du catalogue incluant les règles de tarification et de promotion pour ses propres clients. Ce dernier peut même ajouter ses propres services et créer des offres de produits groupées.

ArrowSphere permet aux clients d’acheter de la même manière, selon le même mode opératoire et en suivant le même parcours d’achat. Quant aux revendeurs, ils peuvent facilement consulter les remises, gérer les marges et créer rapidement des devis. Ces devis peuvent être aisément transformés en commandes, car la complexité inhérente à l’approvisionnement de chaque service Cloud auprès de chaque fournisseur est entièrement gérée par ArrowSphere. Cette plateforme est, en effet, conçue pour prendre en charge la croissance des activités de Cloud à chaque étape clé de leur cycle de vie. C’est le point d’entrée unique idéal pour soutenir les opérations Cloud des revendeurs en leur offrant la fiabilité, la flexibilité et la tranquillité d’esprit nécessaires pour faire de leur parcours Cloud un succès.

Explorer les services devient un jeu d’enfant. Grâce au moteur de recherche puissant et intuitif d’ArrowSphere, les partenaires peuvent rechercher et découvrir des produits dans le Cloud (et parmi eux, plus de 25 000 références disponibles dans le monde entier). Le filtrage intelligent du catalogue améliore sa visualisation en affichant les résultats de recherche par fournisseur, catégorie, add-on, essai ou catégorie de clients. Les résultats peuvent ensuite être filtrés par popularité, ordre alphabétique, prix ou pertinence.

ArrowSphere, une console de gestion simple et intuitive

ArrowSphere est d’une utilisation aisée. Il s’agit d’une console de gestion présentant les données issues de plusieurs sources dans un affichage unifié.

Les clients peuvent acheter des services dans le Cloud, gérer leurs abonnements ou analyser leur consommation de services en définissant des budgets et des seuils d’utilisation.

Pour améliorer l’administration, la plate-forme ArrowSphere dispose de plusieurs outils. Avec, FinOps, elle offre un tableau de bord intégré pour surveiller les activités Cloud en temps réeI. Plus concrètement, il s’agit d’afficher les tendances mensuelles de l’Infrastructure « As-a- service » par client, de zoomer sur les niveaux d’abonnement pour définir des alertes et obtenir des données sur la consommation projetée, ou bien d’analyser la perte d’abonnés sur les produits SaaS. Les outils FinOps d’Arrow procurent aux équipes commerciales un panneau de contrôle intelligent qui les aide à suivre les opérations des clients, à comprendre les tendances commerciales et à prendre les bonnes décisions.

Les utilisateurs finaux n’ont pas été oubliés

Côté DevOps, de nouveaux outils opérationnels de développement permettent aux utilisateurs d’orchestrer leurs Iaas (Infrastructure-as-a-Service) et leurs Paas (Platform-as-a-Service). Les templates Microsoft ARM et AWS CloudFormation sont disponibles pour provisionner les ressources. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une librairie de templates existants, les personnaliser ou ajouter une solution tierce.

Les clients utilisateurs finaux n’ont pas été oubliés. Grâce à notre portail convivial MyCloud, les revendeurs sont en mesure d’apporter la valeur ajoutée que représente ArrowSphere directement à leurs clients. Les outils de reporting et d’analyse en ligne du portail permettent aux clients finaux de gérer leurs propres abonnements et de surveiller leur consommation. D’autres fonctionnalités, comme les autorisations d’utilisation fondées sur les rôles et les règles de commande, aident les revendeurs à adapter plus précisément le portail MyCloud à leurs besoins spécifiques.

Arrow élargit en permanence son portefeuille de fournisseurs, de services Cloud et d’outils disponibles sur ArrowSphere. Aux partenaires qui bénéficient d’une forte présence en ligne, Arrow fournit un ensemble complet d’API ouvertes, ainsi qu’un kit de développement logiciel. Ceux-ci couvrent toutes les fonctionnalités de front et de back office d’ArrowSphere, de sorte qu’ils puissent les intégrer en toute transparence et accroître leur personnalisation.

Accès à toutes les ressources d’Arrow

Fort de son succès, Arrow ne compte pas s’arrêter là. Arrow s’engage, en effet, à maintenir la position d’ArrowSphere en tant que principale plateforme d’agrégation et de gestion Cloud. Ce qui signifie que les entreprises clientes d’Arrow seront toujours prêtes pour les prochaines innovations en matière de Cloud.

Arrow continue d’investir lourdement dans de nouvelles fonctionnalités, avec des plans visant à favoriser l’amélioration continue à tous les niveaux, de la conception à la livraison, en passant par la gestion et la facturation.

« Nous investissons continuellement dans la technologie, les personnes et les services afin de nous maintenir à la pointe de la transformation numérique. », explique Stéphanie Benisty. « Notre expertise d’entreprise et nos ressources sont à l’entière disposition de notre écosystème de partenaires. Grâce à Arrow, les clients ont accès à tout, du soutien marketing aux services financiers, en passant par les conseils techniques. Notre objectif est de contribuer à combler les lacunes et d’aider les revendeurs à bâtir une entreprise prospère ».