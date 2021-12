ArrowSphere a obtenu la certification ISO 27001

décembre 2021 par Marc Jacob

Arrow Elecronics annonce que sa plateforme cloud ArrowSphere est certifiée ISO 27001. Cette certification confirme que la plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de production, de déploiement, de maintenance et d’amélioration continue de ses politiques de sécurité.

Cette norme rigoureuse définit plus de 100 exigences pour la mise en place d’un système complet de gestion de la sécurité de l’information (SGSI). Pour obtenir la certification ISO 27001, les organisations doivent démontrer une approche systématique et documentée de la protection et de la gestion des données sensibles des entreprises et des clients. La certification garantit la protection des données grâce à des contrôles mis en œuvre pour l’intégrité des données, la solidité de l’infrastructure, la continuité des activités, la reprise après sinistre, etc.

ArrowSphere aide les partenaires à gérer, différencier et développer leur business cloud. La solution simplifie les complexités opérationnelles liées à la fourniture de solutions multi-cloud hybrides tout en fournissant les renseignements commerciaux dont les fournisseurs de solutions informatiques ont besoin pour stimuler la croissance. ArrowSphere a récemment été nommé Strong Performer dans le rapport The Forrester New Wave™ : Marketplace Development Platforms, Q4 2021.