Arrow signe un contrat exclusif d’agrégateur de cybersécurité Symantec avec Broadcom Software en Europe

janvier 2022 par Marc Jacob

Arrow Electronics a annoncé un nouvel accord avec Broadcom Inc. pour devenir l’agrégateur exclusif de cybersécurité pour le portefeuille de logiciels Symantec, pour sa clientèle européenne de petites et moyennes entreprises (PME).

Le nouvel accord d’agrégateur débute le 1er février 2022. Arrow Electronics est devenu le distributeur exclusif des solutions Symantec pour les partenaires de distribution, et en fin de compte les clients, dans le segment des PME en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Arrow Electronics proposera une série d’initiatives permettant à la communauté des partenaires de la cybersécurité de créer, et d’être récompensée financièrement pour, offrir des expériences exceptionnelles aux clients, augmenter la rétention et les aider à se développer.

Soutenues par Broadcom Software, les nouvelles initiatives d’Arrow Electronics comprennent le lancement d’un programme de partenariat de distribution, des outils de vente, un programme d’essai et d’achat et des options de tarification basées sur la valeur. Cela permet aux partenaires de distribution de se concentrer et d’investir davantage dans leurs activités de cybersécurité Symantec.

L’investissement de Broadcom Software aidera Arrow Electronics à fournir un service et une assistance de qualité, et aidera les partenaires de distribution à assurer le succès des clients, à réaliser des implémentations de haute qualité et à réduire les délais de valorisation. En outre, des incitations et des plans d’enregistrement des affaires seront mis à la disposition des partenaires de distribution pour récompenser la croissance dans le segment des PME.