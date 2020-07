Arrow signe un accord de distribution pour les produits réseaux NVIDIA Mellanox

juillet 2020 par Marc Jacob

Arrow distribuera en France l’ensemble du portefeuille NVIDIA, des processeurs réseau et multiconducteurs aux adaptateurs réseau, en passant par les commutateurs et les câbles. Nos partenaires bénéficieront ainsi d’une offre plus complète et d’un choix plus large.

L’accord permettra à Arrow de fournir à ses partenaires les solutions Ethernet et InfiniBand à haut débit NVIDIA grâce auxquelles ils pourront mieux répondre aux besoins de leurs clients des segments Entreprise et Mid-Market.