Arrow intègre le programme MSP Harmony Email and Collaboration de Check Point

septembre 2023 par Marc Jacob

Arrow Electronics s’apprête à intégrer Harmony Email and Collaboration de Check Point dans sa stratégie de distribution, auprès de ses partenaires, ainsi que via sa plateforme ArrowSphere. Alors que les cyberattaques atteignent un record, il est essentiel que les entreprises aient accès à une solution éprouvée afin d’empêcher les violations de leur messagerie.

Harmony Email and Collaboration offre une sécurité de la messagerie dans le cloud et des applications de collaboration SaaS, garantissant une protection complète de Microsoft 365, Google Workspace et d’autres applications de collaboration et de partage de fichiers. Adapté aux paramètres de messagerie dans le cloud, Harmony Email and Collaboration agit comme un bouclier, arrêtant les menaces avant qu’elles n’atteignent la boîte aux lettres de l’utilisateur.

Au cœur de la performance d’Harmony Email and Collaboration on trouve sa fonctionnalité pilotée par une IA, capable de protéger les suites de messagerie et de collaboration dans le cloud contre les cyberattaques sophistiquées qui échappent aux mesures de sécurité conventionnelles. Cette sécurité invisible et multicouche offre une protection complète aux outils de collaboration dans le cloud, notamment Office 365, G-Suite, Teams et Slack. Grâce à l’installation d’une API simple et en un seul clic, Harmony Email and Collaboration protège les entreprises contre la cybercriminalité professionnelle, le phishing, les logiciels malveillants, les fuites de données, les prises de contrôle de comptes et l’informatique de l’ombre (shadow IT). En éliminant la nécessité de recourir à de multiples outils pour sécuriser la suite collaborative dans le cloud, la solution brevetée Harmony Email and Collaboration se distingue en offrant une sécurité inégalée de la messagerie dans le cloud.

Cette collaboration s’étend à de nombreux pays européens, dont l’Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque, la Pologne, la France, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Norvège, la Suède, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni et l’Irlande.

Harmony Email and Collaboration est un composant central de la suite de produits Harmony de Check Point, qui compte plus de 14 000 clients gérés dans le cadre de son programme MSP depuis la création de la plateforme Harmony MSP, englobant la sécurité des endpoints, des mobiles et du cloud.

Élargissement de la gamme de produits avec Arrow

S’appuyant sur la dynamique de cette collaboration, Check Point annonce qu’Harmony Email and Collaboration n’est que la phase inaugurale d’une offre de produits plus large. Dans un avenir proche, Check Point se prépare à étendre sa collaboration avec Arrow, qui englobera alors Check Point Harmony Endpoint, Check Point Harmony Mobile et d’autres produits phares de Check Point.