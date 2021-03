Arrow Electronics signe un contrat de distribution paneuropéen avec Secureworks

mars 2021 par Marc Jacob

Arrow Electronics vient de conclure avec le spécialiste international de la cybersécurité Secureworks® un accord de distribution portant sur un portefeuille complet de logiciels et de services qui apporte au réseau de distribution européen des solutions de sécurité complémentaires et évolutives.

La collaboration entre Arrow et Secureworks vise à permettre aux entreprises de se numériser, et cela en toute sécurité. En tant que leader des solutions de sécurité basées sur une approche logicielle, Secureworks procurera à Arrow un moyen simple et direct de répondre à la demande croissante des clients en matière de cybersécurité.

Les organisations devenant techniquement plus complexes du fait de leur numérisation, le nombre de terminaux et d’applications exposés aux cyberattaques ne cesse d’augmenter, notamment dans les environnements cloud et au sein de l’infrastructure réseau. Permettre à ces entreprises d’innover et de croître tout en protégeant leur transformation numérique de ces menaces en constante évolution est donc devenu une priorité absolue.

Secureworks s’est associée à Arrow pour ses capacités en matière de recrutement et de montée en compétence de partenaires et de support à la vente. Les partenaires qui rejoignent le programme de partenariat mondial de Secureworks bénéficient des précieux avantages, tels que les deals registrations, l’attribution de leads, des règles d’engagement claires et des avantages financiers (si autorisés). Ils peuvent également solliciter des fonds de développement marketing.

Les produits et services disponibles dans le cadre de ce nouvel accord de distribution comprennent Secureworks Taegis XDR (Détection et réponse étendues), Secureworks Taegis ManagedXDR, Secureworks Taegis VDR, ainsi que Secureworks Incident Management Retainer, pour une réponse proactive et ultra-rapide aux incidents.